Santos deve ganhar reforço caseiro para a lateral em 2025

O Santos deve ter um reforço caseiro para a próxima temporada. O lateral esquerdo Kevyson está recuperado de lesão no joelho e volta a ficar à disposição em 2025.

O Menino da Vila sofreu uma ruptura de ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo em fevereiro. Ele se contundiu na vitória de 2 a 0 sobre o Guarani, pelo Campeonato Paulista.

Kevyson, então, passou por cirurgia e ficou afastado dos gramados até o dia 11 de novembro, quando atuou no Brasileirão de Aspirantes, na vitória de 2 a 1 sobre o Vasco. Ele ficou em campo por cerca de 38 minutos. Depois, jogou mais 45 no empate de 1 a 1 com o Botafogo.

Revelado nas categorias de base do Peixe, Kevyson estreou pelo time principal na temporada passada. No total, o lateral disputou 18 partidas, 13 como titular.

Ele iniciou este ano como reserva, mas era o substituto imediato de Felipe Jonatan, que foi negociado com o Fortaleza. O garoto, no entanto, só realizou três jogos em 2024 devido a grave lesão.

Em 2024, o titular absoluto da lateral esquerda foi Escobar. O reserva imediato era o jovem Souza, que renovou o seu contrato recentemente.

Ano que vem, portanto, Kevyson entra na briga para tentar ganhar uma vaga entre os titulares. O lateral tem contrato com o Peixe até o final de 2026.