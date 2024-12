Everton x Liverpool: onde assistir e horário do jogo do Campeonato Inglês

O Everton recebe o Liverpool neste sábado (7), às 9h30 (de Brasília), em clássico válido pela 15ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto acontece no Goodison Park, em Liverpool.

O duelo será transmitido pela ESPN e pelo Disney+. O Placar UOL acompanha os lances da partida em tempo real.

Os donos da casa precisam de uma difícil vitória contra o Liverpool para começar uma retomada no torneio. Com 14 pontos conquistados em 14 duelos, a equipe do Everton venceu apenas três partidas no Campeonato Inglês, se mantendo na 15ª posição. Os Toffees estão a apenas cinco pontos do primeiro time do Z3, o Ipswich.

Já o Liverpool encaminha um primeiro turno de muito sucesso, com apenas uma derrota em 14 jogos disputados. Os Reds, sob o comando de Arne Slot, ocupam a primeira posição do Campeonato Inglês, com 35 pontos. Em caso de vitória sobre o Everton, a equipe poderá abrir até dez pontos de distância de Chelsea e Arsenal, caso as equipes sejam derrotadas nesta rodada.

Everton x Liverpool - 15ª rodada do Campeonato Inglês

Data e hora: 07 de dezembro de 2024, às 09h30 (de Brasília)

Local: Goodison Park - Liverpool, Reino Unido

Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)