Zubeldía comparece ao Morumbi para apoiar São Paulo sub-20 na decisão da Copa do Brasil

Nesta segunda-feira, antes do confronto entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi, válido pela final da Copa do Brasil sub-20, o técnico Luis Zubeldía, que comanda o elenco profissional do Tricolor, compareceu ao estádio para oferecer apoio ao elenco da categoria antes da decisão. A partida ocorre logo mais, às 20h (de Brasília).

Em imagens disponibilizadas pelo São Paulo através das redes sociais, o argentino é visto cumprimentando Allan Barcelos, treinador do sub-20.

Por registrar melhor campanha, o Tricolor tem o mando de campo da final. Sendo assim, a decisão em jogo único contará apenas com torcedores do São Paulo.

Para chegar à final, as equipes paulistas passaram por rivais do Nordeste nas semis. O São Paulo eliminou o Bahia após vencer na ida por 2 a 0 e empatar na volta em 2 a 2. Já o Palmeiras goleou o Ceará por 5 a 1 na primeira partida e vencer por 2 a 0 na segunda.

Durante sua campanha, o Tricolor acumulou cinco vitórias e dois empates. O Verdão, por sua vez, possui as mesmas cinco vitórias, mas um empate e uma derrota, precisando da disputa por pênaltis para passar pelo Cruzeiro nas quartas de final.