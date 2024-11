Inter vira 'coringa' na briga por título e pode até se sagrar campeão; veja

O Inter se vê diante da oportunidade de não só embolar a briga no topo da tabela, como também de impactar diretamente em quem conquistará o título brasileiro. O clube gaúcho pode acabar "ajudando" algum outro candidato ou seguir sonhando em levantar a taça,

O que aconteceu

Terceiro colocado, o Inter vem embalado com uma sequência de 16 jogos de invencibilidade e encara o Flamengo no final de semana. O time não perde há mais de três meses e visita o Rubro-negro no domingo (1º), às 16h (de Brasília), pela 36ª rodada.

Se vencer, vai colar no Palmeiras e continuar perseguindo o Botafogo. A equipe comandada por Roger Machado chegaria a 68 pontos, diminuindo a distância do vice-líder para dois e ficando a cinco do Botafogo, que se isolou com 73 após bater o Alviverde fora de casa.

O Colorado ainda tem um confronto direto com o líder na próxima rodada, a penúltima, em pleno Beira-Rio. O Botafogo depende apenas de si, mas pode se complicar caso tropece contra o Inter. Depois da "final" entre o clube carioca e o Palmeiras, este será o último duelo decisivo do campeonato.

O resultado da partida pode abrir novamente a disputa pelo título. Diante disso, o UOL detalha abaixo os cenários que cada um dos três postulantes precisa para se sagrar campeão.

Botafogo só depende de si

Jogadores do Botafogo comemoram gol de Gregore contra o Palmeiras em jogo do Campeonato Brasileiro Imagem: Vítor Silva/Botafogo

O líder isolado só precisa de mais quatro pontos para confirmar matematicamente o título. O Alvinegro carioca abriu três pontos de vantagem para o Palmeiras.

Com isso, bastam uma vitória e um empate nas duas últimas rodadas. O Botafogo visita o Inter e termina o campeonato recebendo o São Paulo.

Se tiver um ou dois tropeços, depende do resultado dos jogos dos outros adversários.

Palmeiras seca rival

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, contra o Botafogo pelo Brasileirão Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

O Alviverde ligou o secador com a derrota e agora só tem chances se o Botafogo balançar. Os comandados por Abel Ferreira ocupavam a ponta da tabela, mas perderam a liderança com a derrota em casa na "final".

Além de torcer por um tropeço do líder, o Palmeiras precisa fazer a sua parte. O time paulista visita o Cruzeiro e encerra sua participação contra o Fluminense, no Allianz.

Se o Inter vencer o Botafogo, o clube palestrino garante o título vencendo seu último jogo. O Palmeiras leva a vantagem de ser campeão se igualar os pontos porque ficaria com uma vitória a mais que os cariocas, ganhando nos critérios de desempate — atualmente, ambos possuem 21 vitórias.

Inter sonha com 'milagre'

Borré comemora com Tabata o segundo gol do Inter sobre o Red Bull Bragantino Imagem: Ricardo Duarte/Internacional

O atual terceiro colocado segue sem desistir mesmo com menos de 1% de chance de título. A equipe até teve um ligeiro aumento com o resultado do jogo entre Palmeiras e Botafogo: foi de 0,1% para 0,76% de possibilidade de se sagrar campeão, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

O clube gaúcho pode ficar apenas a dois pontos de distância do Botafogo se vencer seus dois próximos jogos. O Inter, que tem 65 pontos sem ainda ter atuado nesta rodada, saltaria para 71 com dois triunfos. A partida seguinte, contra o Alvinegro carioca, é o famoso "jogo de seis pontos".

Além disso, o Colorado precisa vencer seu último compromisso e torcer por outro tropeço do Botafogo e para que o Palmeiras não faça mais que três pontos. Nesse cenário, o Inter terminaria com 74 pontos, podendo ficar à frente ou atrás dos adversários nos critérios de desempate. O Alviverde leva vantagem por ter três vitórias a mais que o time de Roger Machado.

Jogos restantes

Inter

Flamengo x Inter (36ª rodada)

Inter x Botafogo (37ª rodada)

Fortaleza x Inter (38ª rodada)

Botafogo

Inter x Botafogo (37ª rodada)

Botafogo x São Paulo (38ª rodada)

Palmeiras