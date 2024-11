Bahia empata com Athletico nos acréscimos e embola briga por Libertadores

O Bahia sofreu, mas encerrou uma série de quatro derrotas e, com um gol salvador de Biel, arrancou um empate por 1 a 1 contra o Athletico. O jogo, válido pelo Campeonato Brasileiro, ocorreu na Fonte Nova neste domingo (24).

O resultado deixou a equipe de Rogério Ceni com 47 pontos, na 7ª posição, e embolou a briga por Libertadores — o Corinthians venceu seu duelo e só ficou fora do G7 pelo número de vitórias. O Cruzeiro é outro com a mesma pontuação.

O Athletico, por outro lado, viu escapar a chance de ultrapassar Vitória e Vasco, que tropeçaram fora de casa na rodada. Os paranaenses foram aos 41 pontos e ocupam a 13ª posição, ainda com risco de rebaixamento.

Nikão abriu o placar já no 2° tempo, mas Biel, nos acréscimos, deixou tudo igual em um dramático lance gerado em escanteio.

Como foi o jogo

Os mandantes tiveram a primeira oportunidade, mas ficaram no quase: Lucho Rodríguez deu passe no fundo para Ademir, que ganhou da zaga e finalizou rasteiro para Mycael defender. Na melhor chance do Athletico no primeiro tempo, Esquivel cruzou rasteiro, Nikão tomou à frente de Luciano Juba e isolou.

O Bahia voltou a assustar com Everton Ribeiro, que recebeu de Cauly e chutou rasteiro de primeira, vendo Mycael se esticar para ficar com a bola.

A segunda etapa começou com novos sustos dos mandantes: Mycael espalmou cobrança de falta de Lucho Rodríguez e, no rebote, Gilberto tentou chutar de primeira e acertou a rede pelo lado de fora — o lateral ainda teve outra chance, mas foi travado pelo goleiro do Furacão. Na sequência, Everton Ribeiro cruzou e Ademir cabeceou na trave.

Depois das chances do Bahia, o Athletico abriu o placar aos 16 minutos. Cuello driblou Gilberto, chegou no fundo e cruzou para Nikão bater de primeira.

O Bahia conseguiu um empate heroico nos acréscimos. Aos 47, Everaldo finalizou após escanteio e Biel se esticou para empurrar para o gol.

*com informações da Gazeta Esportiva