Romarinho não quer trocar 2ª divisão saudita por volta ao Brasil: 'Projeto'

Romarinho não quer trocar a segunda divisão da Arábia Saudita pelo futebol brasileiro. Pelo menos por enquanto. Ídolo do Corinthians, o atacante do Neom SC explicou o motivo em entrevista ao UOL: ele está feliz com o momento e o projeto no clube saudita.

Foco em 'projeto muito grande'

Romarinho chegou ao Neom como uma contratação de peso para a 2ª divisão saudita. O brasileiro deixou o Al-Ittihad após seis temporadas no time que hoje conta com Benzema, Kanté e outras estrelas.

O projeto agradou Romarinho, que pretende ficar até o fim do seu contrato, em 2026. Além do vínculo dentro de um projeto que o jogador considera "muito grande", ele citou que uma volta ao Brasil ainda dependeria de outras situações.

Difícil falar sobre isso, pois depende de várias situações. Hoje, tenho contrato aqui para essa temporada e mais uma, em um projeto muito grande. Creio que só depois disso que vou parar para pensar no próximo passo. Romarinho, ao UOL

Romarinho tem justificado, em campo, todo o investimento do Neom. O atacante marcou oito gols e deu uma assistência em nove jogos pela equipe, que lidera o campeonato.

Estou muito feliz pelo momento e por esse início de competição. O clube tem uma ótima estrutura, todos me receberam muito bem e está sendo ótimo. Eles têm um projeto muito bem definido e um dos objetivos é o acesso nesta temporada. Foi me apresentado um projeto interessante, que gostei e está sendo bem legal esse começo.

Romarinho durante jogo pelo Neom SC na segunda divisão do Campeonato Saudita Imagem: Divulgação/Neom SC

Metas para a carreira e aposentadoria

Aos 33 anos, Romarinho traça metas a curto prazo na carreira. A principal delas, neste momento, é ajudar o Neom a subir de divisão e chegar à elite saudita, onde jogaria com os poderosos Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Ahli, que contam com investimento do governo local e têm estrelas do futebol mundial.

A ideia de aposentadoria é algo que não ocupa a mente de Romarinho neste momento. O bem-estar e a ausência de lesões fazem com que o jogador deixe os planos mais para o futuro.

Difícil falar em restante da carreira, mas tenho alguns anos pela frente ainda. Estou em início de um novo desafio, um grande projeto, então o foco hoje é aqui. O primeiro objetivo é o acesso, nosso início é ótimo, mas temos que manter esse nível, pois é uma competição difícil, com equipes qualificadas para brigar pelas vagas. [Aposentadoria] Não é algo que penso ainda. Hoje me sinto muito bem, não tenho lesões, sempre atuo em praticamente todos os jogos da temporada, então não é algo que passa pela minha cabeça.

Romarinho é ídolo na Arábia Saudita e um dos brasileiros com mais história no futebol local. Ele chegou ao Al-Ittihad em 2018, após defender o Al Jazira, dos Emirados Árabes. Desde então, são quase sete temporadas já somando o período no Neom.

O brasileiro acompanhou de perto o desenvolvimento do futebol saudita ao longo dos últimos anos, principalmente após o incentivo do governo. O atacante se diz feliz por fazer parte deste processo.

Sou muito feliz aqui. Um país que me recebeu muito bem, foram seis anos de Al-Ittihad e agora o primeiro no Neom. É um povo extremamente apaixonado por futebol e impressiona o quanto a modalidade tem crescido. Existe todo um planejamento para esse momento que estamos vivendo e certamente vão vir muito mais investimentos. Fico feliz em fazer parte disso e em poder contar um pouco da história.

Romarinho no futebol saudita