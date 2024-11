Austrália busca empate contra o Bahrein pelas Eliminatórias Asiáticas

A Austrália empatou com o Bahrein por 2 a 2, pela sexta rodada das Eliminatórias Asiáticas, nesta terça-feira, no Estádio Nacional do Bahrein. Os gols da equipe australiana foram marcados por Yengi e Abduljabbar fez os dois do time local.

Com o resultado, a Austrália segue dentro da zona de classificação para a próxima Copa do Mundo. A equipe está na segunda posição do Grupo C, com sete pontos. Já o Bahrein está em quinto, com seis.

Os australianos retornam aos gramados apenas no dia 20 março de 2025, contra a Indonésia, pela sétima rodada das Eliminatórias Asiáticas. Já o Bahrein encara a Arábia Saudita, em partida válida pela Copa do Golfo, no dia 22 de dezembro.

FT | A brace from Kusini Yengi helps us take a point in Bahrain. The #Socceroos stay second in Group C.#BHRvAUS pic.twitter.com/vCSK7pGUYP ? Subway Socceroos (@Socceroos) November 19, 2024

O jogo

Com apenas 37 segundos, o zagueiro Baqer recuou mal para o goleiro. O australiano Yengi aproveitou a chance e chutou para o fundo das redes.

Aos 29 da segunda etapa, Abduljabbar viu o goleiro Ryan adiantado e chutou do meio de campo, marcando um golaço para o Bahrein.

Logo em seguida, ao tentar tirar a bola, Matthews acabou cabeceando contra a própria trave. Abduljabbar apareceu no rebote e mandou para gol, virando a partida.

Já nos acréscimos, após bate e rebate na pequena área, Yengi fez o gol de empate para a Austrália.

Confira outros resultados das Eliminatórias Asiáticas:

Indonésia 2 x 0 Arábia Saudita



Coreia do Norte 0 x 1 Uzbequistão



China 1 x 3 Japão



Palestina 1 x 1 Coreia do Sul



Quirguistão 2 x 3 Irã



Omã 0 x 1 Iraque



Emirados Árabes 5 x 0 Catar



Kuwait 1 x 1 Jordânia