Mike Tyson desfere tapa em Jake Paul durante pesagem para luta

Nesta quinta-feira, durante a tradicional encarada no evento de pesagem, o pugilista Mike Tyson desferiu um tapa em seu oponente Jake Paul. Os dois desafiantes lutam às 22h (de Brasília) desta sexta, no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas, nos Estados Unidos.

Após a pesagem, Jake Paul engatinhou em direção a Mike Tyson, que respondeu com um tapa com a mão direita no rosto do adversário quando se aproximou. Logo após isso, seguranças entraram em cena e seguraram o astro de 58 anos, enquanto o youtuber e ator manteve os gestos de provocação ao rival, colocando a mão no rosto.

(Foto por: Christian Petersen/Getty Images/AFP)

"Eu nem senti, ele é um elfo pequeno e nervosinho. Foi um tapa fofo, Mike, mas amanhã eu vou te nocautear. Eu vou f... ele. Ele bate que nem um frouxo. Agora é pessoal e ele deve morrer", disse Jake Paul, após o ocorrido.

"Eu não vou perder", respondeu Mike Tyson.

Jake Paul, de 27 anos, registrou 103 kg (227,2 libras) na balança, enquanto Mike Tyson, pesou 103,6 kg ( 228,4 libras).

O combate deveria ter acontecido no dia 20 de junho. Porém, Tyson enfrentou problemas de saúde enquanto fazia uma viagem de avião, obrigando o adiamento do evento.

Mike Tyson x Jake Paul: resumo da luta

Data: 15/11/2024 (sexta)



Local do confronto: AT&T Stadium, em Arlington, Texas



Horário: A partir das 22h (de Brasília)



Onde assistir: Netflix



Cartel dos lutadores:



Mike Tyson: 50 vitórias (44 por nocaute), seis derrotas e dois No Contest (sem resultado).



Jake Paul: 10 vitórias (7 nocautes) e uma derrota.