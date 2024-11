Estêvão, do Palmeiras, comemora retorno à Seleção Brasileira

Nesta segunda-feira, o jovem atacante Estêvão Willian, do Palmeiras, se apresentou à Seleção Brasileira, em Belém, e falou sobre a felicidade em retornar à equipe nacional. O ponta-direita foi convocado por Dorival Júnior para os duelos diante da Venezuela e do Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

"Fico muito feliz por estar de volta e por estar representando o meu país. É uma oportunidade muito grande que estou recebendo, é fruto de um trabalho que tenho feito no meu clube. Fico muito feliz de estar retornando aqui, é sempre um prazer", disse em entrevista à CBF TV.

Com apenas 17 anos, o ponta direita é um dos grandes destaques do Campeonato Brasileiro. Ele é o artilheiro da competição, com 12 gols marcados, além de liderar em assistências (8), ao lado de Rodrigo Garro, do Corinthians, e participações em gols (20).

"(Ser artilheiro) tem uma importância muito grande para mim. Coloquei como meta ser o artilheiro do campeonato. Estou seguindo esse caminho muito bem. Espero que eu continue fazendo gols e ajudando o Palmeiras de todas as formas", afirmou Estêvão.

A Seleção entra em campo nesta quinta-feira, às 18h (de Brasília), diante da Venezuela, fora de casa, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Já o confronto com os uruguaios está marcado para o dia 19, uma terça-feira, às 21h45 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Estêvão projetou o duelo com os venezuelanos e ressaltou a qualidade do adversário, que conta com diversos atletas atuando no Brasil, como José Martínez (Corinthians), Nahuel Ferraresi (São Paulo), Tomás Rincón (Santos), Savarino (Botafogo), Soteldo (Grêmio) e Kervin Andrade (Fortaleza).

"A gente sabe que eles têm peças importantes jogando com a gente de futebol brasileiro e vai ser um jogo muito difícil, a gente sabe, mas a gente vai suportar todos os obstáculos do jogo, se Deus quiser, e sair com a vitória."