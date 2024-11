Botafogo tropeça no Cuiabá, empata em casa e vantagem na liderança diminui

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo tentou, mas não conseguiu furar o bloqueio formado pelo Cuiabá e ficou apenas no empate sem gols no Nilton Santos.

O Alvinegro segue com vantagem na liderança do Brasileiro, mas vê a diferença para o Palmeiras cair.

O Dourado, por sua vez, sobreviveu à pressão e deixa o Rio de Janeiro com um ponto, mas ainda ainda afundado na briga para fugir do rebaixamento. Ao apito final, misto de vaias e aplausos vindos da torcida do Glorioso.

Com o resultado, a equipe de Artur Jorge chega a 68 pontos — o Alviverde, que venceu o Grêmio na última sexta-feira (8), tem 64 —, enquanto o Cuiabá soma, agora, 29, na penúltima colocação e vivendo situação delicada na briga para evitar a queda à Série B.

O Glorioso volta a atuar na competição no dia 20, contra o Atlético-MG, fora de casa. No mesmo dia, o Dourado recebe o Flamengo.

Como foi o jogo

Botafogo esbarra na marcação. O Botafogo teve mais a bola e, de certa forma, ditou o ritmo do primeiro tempo do jogo, mas encontrou dificuldades em furar o bloqueio do Cuiabá. A equipe de Artur Jorge errou passes e falhou em algumas tomadas de decisões no campo ofensivo. O Dourado, por sua vez, ficou bem postado na marcação e apostou nas saídas em velocidade — inclusive, assustou o time alvinegro e teve chances de abrir o placar.

Marlon Freitas, do Botafogo, duante jogo com o Cuiabá Imagem: JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Chances antes do intervalo. Na reta final da primeira etapa, o Botafogo conseguiu achar espaços e criou boas oportunidades de gol, mas parou nas defesas de Walter e na trave, como foi o caso da boa finalização de Marlon Freitas.

Pressão alvinegra. O Botafogo voltou para o segundo tempo com o mesmo ímpeto que terminou o primeiro, empurrando o Cuiabá e criando chances. O Cuiabá, que não conseguia encaixar tanto a marcação como outrora, passou a fazer mais faltas para parar o time adversário. Não à toa foram três cartões amarelos nos minutos iniciais.

Quedas e reclamações. Os jogadores do Botafogo reclamaram bastante com a arbitragem sobre as constantes quedas dos integrantes da equipe do Cuiabá. Aos poucos, a torcida também passou a vaiar cada queda e pressionar o árbitro.

Mudanças. No decorrer do segundo tempo, os dois técnicos fizeram modificações. O Botafogo apostou em mexidas para tentar arrastar o Cuiabá para a defesa, e até conseguiu, mas sem a efetividades na hora de finalizar a jogada que era esperada. As bolas alçadas na área se mostraram como alternativas, porém, sem sucesso no "toque final". Algumas finalizações de média distância levaram perigo, e a chance mais clara foi de Júnior Santos, que Marllon tirou em cima da linha.

Tudo ou nada. Nos minutos finais, o Botafogo foi para frente da forma que conseguiu, e a tática ficou mais para trás. Dentro do campo do Cuiabá, as alas se mostravam como caminho, mas a equipe permanecia com obstáculos para a conclusão das jogadas.

Artur Jorge, técnico do Botafogo, em jogo contra o Cuiabá, pelo Brasileiro Imagem: JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Lances importantes

Para longe. Aos 22 minutos do 1º tempo, Derik roubou a bola no meio de campo e lançou Pitta. Ele avançou pela ponta e ajeitou para a chegada de Filipe Augusto, mas, da entrada da área, mandou para fora.

Quase! Aos 33 minutos do 1º tempo, Marlon desviou cobrança de escanteio, Marlon Freitas apareceu para fazer o corte e evitou que Railan desviasse para a rede.

Defendeu. Aos 37 minutos do 1º tempo, Vitinho cruzou da direita e Almada chegou batendo. Walter quase foi pego no contrapé, mas conseguiu fazer a defesa.

Passou perto. Aos 40 minutos do 1º tempo, Savarino cruzou e Igor Jesus se antecipou à defesa para desviar de cabeça. A bola "tirou tinta" da trave direita de Walter.

Na trave. Aos 51 minutos do 1º tempo, Marlon recebeu, ajeitou e chutou. A bola carimbou a trave direita.

Uuuhh! Aos 29 minutos do 2º tempo, a bola sobrou com Luiz Henrique. Ele ajeitou e bateu colocado, e a bola passou perto da trave direita.

Em cima da linha. Aos 37 minutos do 2º tempo, Igor Jesus cruzou para trás e Júnior Santos finalizou de dentro da área, com Walter já "vendido" no lance, mas Marllon salvou em cima da linha.

Luiz Henrique, do Botafogo, lamenta em duelo com o Cuiabá Imagem: JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Não dominou. Aos 46 minutos do 2º tempo, Luiz Henrique avançou pela direita, chegou à linha de fundo e cruzou, mas Eduardo não conseguiu dominar e Walter ficou com a bola.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 0 CUIABÁ

Competição: Campeonato Brasileiro

Data e hora: 9 de novembro de 2024, sábado, às 16h30

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA/ ES)

Cartões amarelos: Derik, Denilson, Ramon, Bruno Alves, Gabriel (CUI)

Cartões vermelhos: -

Gols: -

Botafogo: John; Vitinho (Eduardo), Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino (Tiquinho Soares) e Almada (Júnior Santos); Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Railan (Jadson); Filipe Augusto (Gabriel), Denilson (Lucas Fernandes) e Ramon; Derik Lacerda (Jonathan Cafu), Isidro Pitta e Clayson (Lucas Mineiro). Técnico: Bernardo Franco