Angers x PSG: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Francês

Neste sábado, o Paris Saint-Germain visita o Angers, pela 11ª rodada do Campeonato Francês. A bola vai rolar a partir das 17 horas (de Brasília), no Estádio Raymond Kopa.

Onde assistir

A partida vai ter transmissão exclusiva na CazéTV, no Youtube.

Pontuação

Angers: dez pontos em dez jogos, começou a rodada na 15ª posição.

PSG: 26 pontos em dez jogos, começou a rodada na 1ª posição.

Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos

Angers: duas vitórias, dois empates e uma derrota.

PSG: três vitórias, uma derrota e um empate.

Prováveis escalações

Angers: Yahia Fofana; Carlens Arcus, Emmanuel Biumla, Jordan Lefort e Florent Hanin; Haris Belkebla, Jean-Eudes Aholou e Himad Abdelli; Jim Allevinah, Ibrahima Niane e Ahmadou Bamba Dieng



Técnico: Alexandre Dujeux

PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha e João Neves; Osmane Dembélé, Marco Asensio e Bradley Barcola



Técnico: Luis Enrique

Arbitragem

Benoit Millot é o árbitro da partida, com Steven Torregrossa e Hicham Zakrani como assistentes. Faouzi Benchabane fica no comando do VAR.