Quem é Gabriel Bortoleto? Conheça o novo piloto brasileiro na Fórmula 1 a partir de 2025

O paulista Gabriel Bortoleto, de 20 anos, foi anunciado na manhã desta quarta-feira como novo piloto da Kick Sauber para a temporada de 2025 da Fórmula 1. Assim, após oito anos, o Brasil voltará a ter um represente na maior categoria do automobilismo. O último havia sido Felipe Massa, que se aposentou em 2017.

Entretanto, muitos brasileiros ainda não conhecem a trajetória de Bortoleto e como o piloto chegou na Fórmula 1. Assim, a Gazeta Esportiva detalhou o passo a passo da carreira da nova promessa do Brasil na categoria.

Introducing Gabi ?? 2023 @Formula3 champion, leading @Formula2 in 2024 - Sauber have a hot prospect on their hands ?#F1 ? Formula 1 (@F1) November 6, 2024

Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira iniciou sua carreira cedo, com apenas seis anos de idade. O paulista ingressou no kart e assim se apaixonou pelas pistas de corrida. Em 2012, foi uma das grandes figuras do Campeonato Sul-Americano da categoria, onde permaneceu até 2019.

Com doze anos, Bortoleto foi morar na Europa, em busca do sonho de chegar à Fórmula 1. Em 2018, seu penúltimo ano no kart, concluiu a temporada dos campeonatos europeu e mundial em terceiro lugar na categoria KF3 para os pilotos na faixa etária de 12 aos 15 anos.

Entrada na Fórmula 4, título na Fórmula 3 e o acordo com empresa de Fernando Alonso

A caminhada até a Fórmula 1 começou de fato em 2020, quando Bortoleto ingressou no Campeonato Italiano de Fórmula 4. Em sua temporada de estreia, o brasileiro ganhou pela primeira vez em Mugello e se destacou em Monza, ganhando a atenção de alguns recrutadores.

Dois anos depois, o jovem piloto brasileiro passou a participar do elenco de gestão da A14, uma empresa de agenciamento fundada pelo espanhol bicampeão mundial de Fórmula 1 Fernando Alonso (2005 e 2006).

Ainda em 2022, Bortoleto ganhou uma vaga na Fórmula 3, mas ainda no papel de um piloto de teste ao volante da equipe Trident Racing. Um ano depois virou o piloto principal do time e conquistou o título geral da categoria em sua temporada de estreante na pista emblemática de Monza, na Itália.

Em 2023, firmou contrato com a Academia de Jovens Pilotos da McLaren, responsável por iniciar as carreiras de grandes nomes da Fórmula 1, como Lewis Hamilton, Lando Norris e Oscar Piastri.

Líder da Fórmula 2 e chegada à Fórmula 1

Com o título da Fórmula 3 em 2023, Gabriel Bortoleto chegou à Fórmula 2 em 2024. Competindo pela equipe Invicta Racing, o brasileiro lidera o campeonato atualmente, faltando duas corridas para o fim. O paulista possui 169,5 pontos na classificação geral, meio ponto à frente do argelino Isack Hadkjar.

Buscando resultados melhores em 2025, a Kick Sauber assinou com Bortoleto para que o brasileiro seja piloto titular da equipe junto com o alemão Nico Hulkenberg, que está na Haas. Assim, o finlandês Valtteri Bottas e o chinês Guanyu Zhou não permanecerão após o término desta temporada.