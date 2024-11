Fla: David Luiz explica desatenção em gol de falta e elogia Bruno Henrique

Do UOL, no Rio de Janeiro

David Luiz explicou a estratégia no gol de falta que garantiu a vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, nesta quarta-feira. Ele aproveitou a desatenção do adversário para definir os números do jogo. Depois, ainda elogiou Bruno Henrique.

Eu estava brincando com o Marlon ali. A bola ia passar por fora. A barreira andou quando eu fui reclamar para o juiz, falar que passaria por fora. Ele andou e eu vi o espaço e bati. David Luiz ao Premiere

David foi muito comemorado pelos companheiros após o gol. Foi o terceiro dele na temporada, mas balançar as redes com uma falta não acontecia desde 2017.

É mais pelo ambiente, pela conexão que eu tenho com os meninos, com todos os jogadores. É gratificante poder receber esse carinho. Sou essa pessoa que gosta de estar todos os dias em busca desse desenvolvimento coletivo. E eles sabe o quanto que eu quero vê-los desfrutar e viver coisas no futebol também.

Um dos líderes do elenco, David Luiz também saiu em defesa de Bruno Henrique. Ele enalteceu a atuação do companheiro na partida, mas não se estendeu muito sobre a investigação por suposta manipulação de resultados envolvendo o atacante.