Artilheiro em clássicos, Flaco quer aproveitar dérbi para findar seca

Flaco López faz uma grande temporada com a camisa do Palmeiras. O argentino é o principal artilheiro do Verdão neste ano, com 21 gols marcados, e também contribui com suas assistências. No entanto, o centroavante passa por um jejum incômodo e tem enfrentado dificuldades para voltar a balançar as redes.

O atacante não balança as redes há quatro jogos - a última vez que marcou foi no dia 22 de setembro, quando anotou o gol da vitória do Palmeiras sobre o Vasco, pelo Brasileirão. O dérbi paulista desta segunda-feira, por sua vez, pode ser uma oportunidade para Flaco tentar colocar um ponto final nessa seca de gols.

Flaco López vem sendo um dos principais nomes do Palmeiras em clássicos nesta temporada. Em nove jogos disputados contra os rivais Corinthians, São Paulo e Santos, o argentino foi às redes quatro vezes, além de ter distribuído ainda uma assistência.

O primeiro gol do camisa 42 neste ano saiu em um clássico - o primeiro do ano do Palmeiras. Flaco foi decisivo para o Verdão ao anotar o gol da vitória diante do Santos, por 2 a 1, no Allianz Parque, pela terceira rodada da primeira fase do Paulistão.

Depois, o centroavante voltou a ser importante no primeiro dérbi da temporada. O argentino fez o segundo gol da equipe palestrina no empate em 2 a 2 com o Corinthians, pela nona rodada do Estadual, na Arena Barueri.

Na sequência, Flaco passou em branco nos clássicos contra o São Paulo (na Supercopa Rei e no Paulista), mas contribuiu para um gol importante no jogo de volta da final do Paulista: deu a assistência para Aníbal Moreno balançar as redes e virar o placar agregado da final, ajudando o Verdão a conquistar o Estadual.

Em seguida, nos duelos contra São Paulo e Corinthians, ambos pelo primeiro turno do Brasileirão, o atacante também não contribuiu com gols e nem com assistências. O camisa 42, porém, não se deixou abalar e seguiu trabalhando, e conseguiu voltar a ser decisivo.

No último Choque-Rei da temporada, pela 23ª rodada da Série A, Flaco López foi o autor dos dois gols do Palmeiras na vitória alviverde por 2 a 1. O primeiro tento saiu aos dez minutos da primeira etapa, enquanto o segundo veio no apagar das luzes, quando o centroavante subiu de cabeça e guardou aos 57 minutos da etapa final.

Agora, Flaco López tentará ser decisivo novamente justamente para findar o jejum de mais um de mês sem marcar gols. O atacante, inclusive, é o artilheiro do Palmeiras em clássicos neste ano. Raphael Veiga vem em segundo lugar, com três tentos.

Com Flaco López disposto a encerrar sua seca de gols, o Palmeiras entra em campo nesta segunda-feira para enfrentar o Corinthians no dérbi. A bola rola às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Brasileirão.