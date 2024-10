Peñarol x Botafogo: Uruguai vê novo estádio como melhor para evitar brigas

Do UOL, no Rio de Janeiro

A decisão de mudar a partida entre Peñarol e Botafogo do estádio Campeón del Siglo para o Centenário teve como justificativa principal a questão da segurança. Na avaliação do governo uruguaio, o novo local em Montevidéu é melhor para evitar brigas entre torcedores. Com a alteração, a presença da torcida alvinegra no setor visitante foi liberada.

O que aconteceu

Estádio Centenário é gerido pela prefeitura de Montevidéu e será novo palco para Peñarol x Botafogo Imagem: Mauro Cezar Pereira

O governo do Uruguai decidiu fazer a troca na noite desta terça (29), véspera do duelo. Pouco depois, a Conmebol confirmou a mudança. O jogo sai do estádio que pertence ao Peñarol para o que é gerido pela prefeitura de Montevidéu.

Diversas reuniões foram feitas ao longo do dia. Estiveram presentes representantes da entidade sul-americana, do governo uruguaio, da Associação Uruguaia de Futebol e dos clubes envolvidos na partida.

A escolha é, principalmente, pela localização do Centenário. O estádio tem 60 mil lugares, enquanto o Campeón Del Siglo tem 40 mil. Assim, os visitantes ficam acomodados em maior segurança. Além disso, o local fica em uma área central da cidade e cercado de parques, dando mais espaço para o deslocamento e evacuação das pessoas.

Outro fator levado em consideração é a experiência do estádio em jogos de rivalidade e grande porte. Além de clássicos nacionais, o local também recebeu a final da Copa Libertadores de 2021 entre Flamengo e Palmeiras, quando o clube paulista sagrou-se campeão.

As autoridades uruguaias concederam uma entrevista coletiva para esclarecer a decisão. Participaram o diretor da Polícia Nacional, José Manuel Azambuya, o chefe de estado, Kerman Da Rosa, e o subdiretor executivo da Polícia, Efraín Abreu.

Muitas partidas relevantes foram disputadas no Campeón del Siglo, mas não com a magnitude desta, com tudo o que aconteceu no Brasil, inclusive em vias públicas. Temos informações de inteligência que não podemos compartilhar, e pela natureza delas entendemos que o estádio do Peñarol não pode receber o jogo. As vias de evacuação que o Centenário possui fazem dele o melhor cenário para o jogo

José Manuel Azambuya, diretor da Polícia Nacional do Uruguai

Estive há pouquíssimas horas no Centenario Montevideo. Diagnóstico: o gramado está tenebroso, ainda estava sem balizas e com obras de reparos rolando nas arquibancadas onde ficam as cabines de imprensa. pic.twitter.com/aAl2rkEkv4 — Braune (@brauneoficial) October 29, 2024

CBF comemora decisão

A CBF se manifestou celebrando o resultado. A entidade atuou durante as conversas para assegurar que a torcida do Botafogo não fosse lesada e enviou um ofício à Conmebol no dia anterior exigindo que a entidade sul-americana cumprisse o regulamento.

A CBF fez a parte dela, institucional, de ir em defesa do seu filiado. Tem um regulamento. Se não pode ter torcedor do Botafogo, seria ferido. Teve torcedor do Peñarol aqui. Defendemos o regulamento. E também que a segurança não fosse descuidada Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF

Governo uruguaio havia proibido a torcida do Botafogo

O ministro do Interior do Uruguai, Nicolas Martinelli, havia decidido proibir a torcida do Botafogo de comparecer ao jogo. O político anexou um ofício endereçado ao presidente da Associação Uruguaia de Futebol (AUF), Ignacio Alonso. No documento, cita como uma das razões para a decisão "análises da Polícia Nacional depois dos episódios de violência ocorridos no Rio de Janeiro antes do jogo de ida". Além disso, o Ministério classificou a partida desta quarta-feira em Montevidéu como de "alto risco".

A decisão gerou uma reação em cadeia de Botafogo, CBF e Conmebol. O clube alvinegro, inclusive, chegou a acionar — além das entidades futebolísticas — o Itamaraty, o Ministério do Esporte, a Polícia Federal e até a Interpol para garantir a segurança de seus torcedores.

Clima é de medo, e torcedores evitam usar camisas do Botafogo

Apesar da liberação do setor visitante, o clima é de medo entre os torcedores do Botafogo em Montevidéu. Eles têm evitado usar a camisa do clube pelas ruas da capital uruguaia.

Desde a chegada ao país, há um ambiente de tensão no ar. Há relatos de uruguaios incomodados e proferindo até mesmo ameaças de dentro de aviões que levaram os alvinegros do Rio de Janeiro para a cidade nos últimos dias.

O UOL apurou que um grupo chegou a ter o táxi cercado na noite de segunda (28). O veículo chegou a receber pancadas dos agressores, mas os alvinegros não se feriram e conseguiram se livrar.

Um encontro de botafoguenses que aconteceria na noite desta terça (29) foi desmarcado por motivos de segurança. Circula também uma cartilha com recomendações aos alvinegros que estão em Montevidéu, sugerindo que não andem com camisas do clube, evitem andar em grupos grandes e optem por não entoar cânticos da torcida e falar português em espaços públicos.

Os ministérios das Relações Exteriores e do Esporte, por sua vez, acionaram a Embaixada do Brasil no Uruguai. Em nota oficial, eles informaram que foi aberto um canal de diálogo com o governo uruguaio e que o objetivo é garantir a segurança dos torcedores do Botafogo na capital uruguaia. Também disponibilizaram telefones de contato do consulado para casos de emergência dos brasileiros.