Atlético-MG segura River com grande atuação defensiva; veja os números

O Atlético-MG garantiu vaga na final da Libertadores ao empatar em 0 a 0 com o River Plate, no Monumental de Nuñez, após um grande desempenho defensivo, que foi crucial para segurar o placar e avançar na competição. Segundo dados do Sofascore, o Galo teve 115 ações defensivas ao longo da partida, evitando a possibilidade do time argentino reverter a vantagem de 3 a 0 construída no jogo de ida pelos brasileiros, em Belo Horizonte.

?| Curiosidade: O @Atletico fez, no 0-0 contra o River Plate, o seu jogo em nossa base de dados (em 646 partidas) com mais ações defensivas (115), cortes (74) e chutes bloqueados (14)! ?? pic.twitter.com/Hj3OCIKvm2 ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) October 30, 2024

A performance defensiva do Atlético ainda contou com 74 cortes e 14 chutes bloqueados. Individualmente, os meio-campistas argentinos Fausto Vera e Rodrigo Battaglia se destacaram com ótimas atuações, alcançando alguns dos melhores números de suas carreiras.

Na partida, Fausto Vera registrou 17 ações defensivas, segunda maior marca de sua carreira, além de nove cortes e um recorde pessoal de quatro chutes bloqueados. O volante também liderou o jogo em interceptações, com duas, e venceu cinco dos oito duelos disputados.

Já Battaglia liderou a equipe com 24 ações defensivas, o maior número registrado no confronto. Com 20 cortes, o jogador foi peça essencial na neutralização do ataque do River, vencendo 80% dos duelos aéreos e não sofrendo nenhum drible do adversário.

Com o resultado, o Galo mantém vivo o sonho do bicampeonato e retorna a uma final de Libertadores após 11 anos. A última vez que a equipe mineira tinha chegado à final foi em 2011, quando ergueu o troféu.

Agora, o Atlético-MG espera a definição de seu adversário, que sairá do embate entre Botafogo e Peñarol. O Glorioso possui larga vantagem no placar agregado ao ter goleado o time uruguaio por 5 a 0 no Rio de Janeiro. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Centenário de Montevidéu.

Agora, o Galo foca na final da Copa do Brasil. A equipe mineira enfrenta o Flamengo no primeiro jogo da final do torneio, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã.