Sainz lidera segundo treino livre do GP do México

Nesta sexta-feira, com um tempo de 1min17s699, o piloto Carlos Sainz, da Ferrari, foi o mais rápido e terminou na liderança do segundo treino livre do GP do México de Fórmula 1. Oscar Piastri, da McLaren, apareceu em segundo, enquanto Yuki Tsunoda, da RB, fechou o pódio.

Charles Leclerc, da Ferrari, terminou em quarto lugar, e Lando Norris, da McLaren, completou os cinco melhores pilotos.

Magnussen, da Haas, veio em sexto, Lewis Hamilton, da Marcedes, em sétimo, Valtteri Bottas, da Sauber, em oitavo e Sérgio Perez, da Red Bull, em nono. Liam Lawson, da RB F1 Team, ficou com a décima posição.

No início do treino, Russel, da Mercedes, perdeu o controle, girou e bateu contra o muro. A bandeira vermelha foi levantada e o piloto deixou a prova, que ficou paralisada por aproximadamente 20 minutos. Mais tarde, Verstappen foi chamado para os boxes após reclamar de um barulho estranho no motor. Foi constatado um problema técnico em seu carro e o piloto da Red Bull também deixou o treino.

Neste sábado, às 14h30 (de Brasília), ocorre o terceiro e último treino livre do GP do México. Mais tarde, às 18h, começa a corrida classificatória. O Grande Prêmio do México será no domingo, às 17h.

Confira a classificação completa do segundo treino livre do GP do México

1) Carlos Sainz (Ferrari) 1'17.699



2) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes) 1'17.877



3) Yuki Tsunoda (RB/Honda RBPT) 1'17.878



4) Charles Leclerc (Ferrari) 1'17.887



5) Lando Norris (McLaren/Mercedes) 1'17.948



6) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari) 1'18.239



7) Lewis Hamilton (Mercedes) 1'18.279



8) Valtteri Bottas (Sauber/Ferrari) 1'18.351



9) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT) 1'18.392



10) Liam Lawson (RB/Honda RBPT) 1'18.560



11) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes) 1'18.579



12) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari) 1'18.621



13) Esteban Ocon (Alpine/Renault) 1'18.656



14) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes) 1'18.890



15) Franco Colapinto (Williams/Mercedes) 1'18.908



16) Pierre Gasly (Alpine/Renault) 1'18.942



17) Zhou Guanyu (Sauber/Ferrari) 1'18.980



18) George Russell (Mercedes) 1'19.041



19) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT) -



20) Oliver Bearman (Ferrari) 1'21.256