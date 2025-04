Inter de Milão abre dois de vantagem, mas cede empate ao Parma pelo Campeonato Italiano

A Inter de Milão visitou o Parma, neste sábado, pela 31ª rodada do Campeonato Italiano. No Estádio Ennio Tardini, a partida acabou empatada em 2 a 2. Matteo Darmian e Marcus Thuram marcaram para os visitantes. Enquanto Andrián Bernabé e Jacob Ondrejka deixaram tudo igual.

Com o resultado, a Inter de Milão vai aos 68 pontos e segue na liderança da competição, mas pode ver o vice-líder Napoli, que entra em campo apenas na próxima segunda-feira, diminuir a diferença. Por outro lado, o Parma segue na 16ª posição, com 27 pontos conquistados.

A Inter de Milão volta a campo na próxima terça-feira, às 16 horas (de Brasília), quando visita o Bayern de Munique, pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, na Allianz Arena. O Parma encara a Fiorentina no dia 13 de abril, segunda-feira, às 10 horas, pela 32ª rodada do Campeonato Italiano.

Os visitantes abriram o placar logo aos 15 minutos de jogo. Após jogada pelo lado esquerdo, Federico Dimarco chegou na linha de fundo e cruzou. A defesa do Parma afastou e a bola sobrou para Matteo Darmian, que balançou as redes.

Perto do intervalo, Henrikh Mkhitaryan recebeu um grande lançamento, avançou sozinho pela ponta direita e cruzou para Marcus Thuram. O francês bateu mal na bola, mas acabou encobrindo o goleiro e marcou o segundo da Inter de Milão, aos 44 minutos.

Já no segundo tempo, Andrián Bernabé recebeu de Ange-Yoan Bonny na entrada da área, ajeitou para o pé esquerdo e bateu no cantinho, sem chances para Yann Sommer, para anotar o primeiro gol do Parma, aos 14 minutos.

O empate do time da casa saiu aos 23. Matteo Pellegrino acionou Jacob Ondrejka, que avançou pelo meio-campo, invadiu a grande área, finalizou e ainda contou com um desvio na zaga antes de deixar tudo igual no marcador.