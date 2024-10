O saldo do empate: Corinthians vê trio em alta, dois problemas e um dilema

O empate do Corinthians diante do Racing, em jogo de ida da semifinal da Sul-Americana disputado na Neo Química Arena, evidenciou três jogadores em alta, escancarou dois problemas e gerou um dilema para o técnico Ramón Díaz nos próximos dias.

O trio em alta

Yuri Alberto. O atacante marcou quatro gols nas últimas cinco partidas — dois deles contra os argentinos — e recuperou, de fato, a boa fase com a camisa alvinegra. Yuri mostrou entrosamento com Memphis e voltou a ser um dos pilares da equipe.

Carrillo. O peruano começou o duelo da Sul-Americana como um meio-campista pela direita, mas reafirmou sua versatilidade: ele jogou até como um 1° volante depois da lesão de Martínez, que fez Ramón acionar o atacante Romero e colocar o time para frente. Carrillo voltou a jogar mais avançado na etapa final.

Memphis. Anunciado no início de setembro, o holandês atuou os 90 minutos pela primeira vez com a camisa do Corinthians nesta quinta (24). O astro, que já havia feito a festa da torcida ao marcar contra o Athletico na semana passada, deu seu terceiro passe para gol ao servir Yuri Alberto.

Deu liga: Yuri Alberto e Memphis Depay mostraram entrosamento nas últimas partidas Imagem: NELSON ALMEIDA/AFP

Os dois problemas

Giovane foi barrado por Ramón, que expôs imbróglio contratual Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

A revelação de Ramón. O técnico corintiano ativou o modo "linha dura" na entrevista coletiva e entregou Giovane ao dizer que o jovem, cria da base corintiana, está barrado porque não quer renovar seu contrato — que vai até junho de 2025. Para piorar, Ramón revelou que "há outros jogadores" na mesma situação, mas não quis citar nomes. Giovane é habitualmente reserva, mas já chegou a marcar duas vezes nos 21 jogos que entrou em campo na temporada.

A preocupação com Martínez. O volante tomou conta da posição desde que foi anunciado, em agosto, e precisou deixar o confronto diante do Racing ainda no 1° tempo com dores no tornozelo. Martínez tornou-se um "cão de guarda" do elenco, que já havia perdido Ryan por grave lesão no início do mês. Em meio às dúvidas sobre uma possível lesão, a comissão vê Raniele e Alex Santana como opções para os próximos dias.

O dilema

O empate expôs o desgaste de um Corinthians com calendário cheio: a equipe enfrenta fora de casa o Cuiabá, na segunda (28), precisando vencer para sonhar em sair do Z4 do Brasileirão. O tempo fica ainda mais curto porque o duelo de volta da Sul-Americana ocorre já na quinta (31), em Buenos Aires. A cereja amarga do bolo fica com o clássico contra o Palmeiras, marcado para o dia 4 de novembro, também pelo torneio nacional. Ramón precisará decidir se escala o time titular tanto no Brasileiro quanto na Sul-Americana ou se 'abre mão' da competição internacional para focar de vez na briga contra o rebaixamento.