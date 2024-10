São Paulo x Criciúma: veja onde assistir ao duelo pelas oitavas da Copa do Brasil sub-20

O time sub-20 do São Paulo entra em campo às 18h (de Brasília) desta quinta-feira para enfrentar o Criciúma, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola em Cotia (SP), no no CFA Laudo Natel.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SporTV.

Partida de ida:

Na partida de ida, o Tricolor paulista venceu por 4 a 0, no Estádio da Montanha, em Nova Veneza (SC), e encaminhou a classificação. Os gols do São Paulo foram anotados por Paulinho, Ferreira e Ryan Francisco (2).

Desta maneira, o São Paulo pode perder por até três gols de diferença que está classificado às quartas de final.