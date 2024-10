Seleção feminina se apresenta no Espírito Santo para disputar dois amistosos contra a Colômbia

Nesta segunda-feira, atletas da Seleção Brasileira feminina começaram a desembarcar em Vitória, no Espírito Santo, para a disputa de dois amistosos, ambos contra a Colômbia. O primeiro ocorre no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), no estádio Kleber Andrade. O segundo confronto acontece na terça-feira (29), às 19h, no mesmo local.

A delegação se reencontra pela primeira vez após a conquista da prata olímpica nos Jogos de Paris 2024. Outras jogadoras, que não estavam presentes nas Olimpíadas, tratam esta convocação como uma oportunidade para firmarem espaço no grupo selecionado.

O primeiro treino da Amarelinho ocorre ainda nesta segunda, às 16h, no CT da Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão (AEST), na cidade de Serra, município vizinho de Vitória, e já será comandado por Arthur Elias. O treinador e Cris Gambaré, coordenadora técnica das Seleções Femininas da CBF, visitaram o centro de treinamento no início do mês.

A Colômbia foi a seleção escolhida para enfrentar o Brasil nesta Data Fifa com base no critério da comissão técnica, que consiste em testar a Seleção diante de equipes altamente competitivas. Principal adversária sul-americana da Amarelinha na atualidade, a Colômbia tem se destacado no cenário continental e mundial.