PVC: Culpa da eliminação do Corinthians não é do Ramón Díaz

Ramón Díaz não é o principal culpado pela queda do Corinthians na Copa do Brasil, afimou o colunista Paulo Vinícius Coelho, no De Primeira. Na opinião de PVC, o Corinthians é o primeiro responsável pela própria eliminação, marcada pela incapacidade de superar a defesa do Flamengo mesmo atuando com um jogador a mais.

Tem uma falha do Ramón Díaz, mas não é do Ramón Díaz. Acho que tem uma falha do Corinthians por não conseguir entrar numa defesa que tinha dez homens. (...) Podia ter criado mais, o próprio Ramón Díaz falou sobre isso.

Agora, uma coisa que não passa só pelo treinador também: o Corinthians que jogou ontem, três meses atrás, não tinha seis desses jogadores — o time está completamente remontado.

O Corinthians tem uma sucessão de erros no ano inteiro. O técnico pega essa sucessão de erros e ele não consegue livrar dela. Comete alguns deles, eu estou de acordo. Mas a culpa hoje não é do técnico. Basta dizer que ele é o terceiro técnico do Corinthians no ano. Paulo Vinícius Coelho

