Palmeiras passa Botafogo em chances de título brasileiro ao fim da 30ª rodada; veja probabilidades

O Palmeiras parece estar caminhando rumo a mais um título do Campeonato Brasileiro. Pelo menos é isso que diz os cálculos feitos pelo departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), que atualizou as probabilidades em seu site oficial ao término da 30ª rodada da Série A.

Segundo a universidade, o Alviverde ganhou força na briga pela taça e, inclusive, ultrapassou o Botafogo nas chances de título do Brasileirão.

O Alviverde, após a vitória sobre o Juventude, em Caxias do Sul, por 5 a 3, detém 49.4% de chance de erguer o troféu brasileiro, mesmo ocupando o segundo lugar da tabela. O Botafogo, por sua vez, é dono de 42.8%. Na última sexta, o time carioca tropeçou e só empatou com o Criciúma, por 1 a 1, no Maracanã.

O terceiro colocado da competição, Fortaleza, ainda possui pequenas chances de levar o título. O Leão do Pici, que só empatou com o Atlético-MG nesta rodada, tem 6.5% de possibilidade de ganhar o Brasileiro. Ainda há três times que possuem chances ínfimas de serem campeões: Flamengo (0.74%), Internacional (0.34%) e São Paulo (0.22%).

Com a vitória sobre o Juventude, o Verdão atingiu 60 pontos e ficou a apenas um do Botafogo, líder da Série A. Aliás, vale dizer que ainda há um embate entre os dois nesta reta final do torneio, na casa alviverde.

Além disso, a equipe comandada por Abel Ferreira tem um outro trunfo. O time disputa somente o torneio de pontos corridos, enquanto o Glorioso ainda joga a Libertadores. Nesta quarta-feira, inclusive, a equipe carioca medirá forças com o Peñarol, no Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal da competição.

O próximo compromisso do Palmeiras é um confronto direto no topo da tabela do Brasileirão. O Alviverde enfrenta o Fortaleza no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 31ª rodada da Série A.