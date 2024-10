André Ramalho aponta erros em queda do Corinthians, mas reforça: 'Levantar a cabeça'

O Corinthians foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil após empatar por 0 a 0 com o Flamengo, neste domingo, na Neo Química Arena. Na visão do zagueiro André Ramalho, faltou um pouco mais de organização e efetividade no ataque.

"Entrega não faltou. Demos tudo o que podíamos. É muito mais complexo do que simplesmente falar que tínhamos um jogador a mais. Eles também têm qualidade, fecharam vem os espaços, brigaram. Faltou ter uma organização e uma efetividade melhor para que a gente pudesse fazer o gol. É uma crítica para o time como um todo. Foram uns 60 minutos com um a mais, teria que ser o suficiente para fazer pelo menos um gol. Não faltou entrega. Mas poderíamos ter feito melhor. Agora é levantar a cabeça", disse.

"A gente batalhou, lutou, mostrou mais uma vez a força do Corinthians. Tivemos grandes momentos. Batemos de frente com o Flamengo. Uma pena, tínhamos totais condições de estar na final. É processar isso o quanto antes. Passou. Temos outras prioridades", completou.

O Corinthians volta a campo na próxima quinta-feira, quando recebe o Racing, da Argentina, pela partida de ida da semifinal da Sul-Americana. A bola rola no gramado da Neo Química Arena a partir das 21h30 (de Brasília).

O próximo desafio do Timão no Campeonato Brasileiro será apenas na outra segunda-feira, contra o Cuiabá, fora de casa.

"Foco está claro. Temos que tirar o Corinthians dessa situação do Brasileiro. Temos um elenco de muita qualidade. Quanto mais você ganha, mais confiança você tem, mais você vai se sentir melhor. Não nos classificamos. Mas foi nos detalhes", comentou.

"É levantar a cabeça, processar essa eliminação e olhar para frente. Vamos focar na Sul-Americana, que é o próximo jogo, mas nosso foco maior é o Brasileiro. Temos um elenco para brigar nas duas competições", finalizou.