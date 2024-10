Barcelona goleia o Sevilla e mantém vantagem na ponta do Espanhol

Neste domingo (20), o Barcelona goleou o Sevilla, por 5 a 1, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Olímpico Lluís Companys, com brilho de Lewandowski. Com o triunfo, a equipe chegou à terceira vitória seguida na competição e manteve a vantagem para o Real Madrid, vice-líder.

Com 27 pontos, o Barça está na ponta de La Liga, com três a mais do que o Real. Na 13ª colocação, os visitantes estão com 12 unidades.

Em seu próximo compromisso, o Barcelona foca na disputa da Liga dos Campeões. O rival da vez será o Bayern, às 16h (de Brasília) da próxima quarta-feira, como mandante.

Pelo Campeonato Espanhol, o próximo adversário será o Real Madrid, às 16h do próximo sábado, no Santiago Bernabéu. Já o Sevilla encara o Espanyol, no mesmo horário, na próxima sexta-feira, no Stage Front Stadium.

O jogo

Pressionando desde o início, o Barcelona inaugurou o marcador aos 23 minutos da primeira etapa. Em cobrança de pênalti, Lewandowski deslocou Nyland e fez 1 a 0.

Aos 28, o camisa 9 roubou a bola e encontrou Yamal, que passou para Koundé fazer o corta-luz e deixar Pedri em condições para ampliar o placar. Antes do fim da primeira etapa, Raphinha arrematou de longe e o polônes colocou o pé na bola para balançar as redes pela segunda vez.

Com a vitória encaminhada, o Barcelona, naturalmente, diminuiu o ritmo na segunda etapa. Ainda deu tempo, contudo, de transformar a vitória em goleada.

Aos 36 minutos, Pablo Torre recebeu de Koundé para fazer o quarto gol. Pouco depois, Idumbo anotou o gol de honra do Sevilla. Torre, aos 43, deu números finais à partida.

Confira os resultados dos outros jogos deste domingo pelo Espanhol:

Villareal 1 x 1 Getafe

Atlético de Madrid 3 x 1 Leganés

Mallorca 1 x 0 Rayo Vallecano