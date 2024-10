Hansi Flick confirma retorno de atletas lesionados no Barcelona

O técnico Hansi Flick concedeu coletiva de imprensa neste sábado e confirmou o retorno de alguns atletas importantes do elenco do Barcelona que estavam lesionados. Os jogadores serão relacionados para o duelo com o Sevilla, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

Entre eles, o meio-campista Gavi que pode voltar a atuar depois de quase um ano fora dos gramados por uma grave lesão no joelho. Além do camisa 6, Dani Olmo e Fermín Lopez também estarão disponíveis.

"Sim, Gavi estará de volta ao elenco contra o Sevilla amanhã. Ele está disponível. Dani Olmo e Fermín também retornam amanhã, provavelmente todos eles estarão no banco", disse.

O espanhol Lamine Yamal, que saiu lesionado após o primeiro jogo de sua Seleção na Data Fifa, estará apto para o duelo. Hansi Flick agradeceu o treinador da Espanha, Luis de la Fuente por ter poupado o jovem na Liga das Nações, contra a Sérvia.

"Lamine Yamal se recuperou, ele está bem. Podemos confirmar que ele está disponível. Agradeço a Luis de la Fuente por ter descansado Lamine no segundo jogo."

Por fim, o comandante falou sobre a situação de Frenkie de Jong e revelou que o meio-campista deve ser titular na partida contra o Sevilla.

"Frenkie de Jong está 100% de volta e pronto. Eu poderia até mesmo começar com ele", afirmou.

Este será o primeiro de três jogos importantes do Barcelona neste fim de outubro. Logo após, a equipe irá enfrentar o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões, na quarta (23), em casa, e o Real Madrid no fim de semana seguinte, dia 26, um sábado, no Santiago Bernabéu, por La Liga.

Em seguida, na primeira partida de novembro, no dia 3, o clube catalão jogará o dérbi contra o Espanyol, no Estádio Olímpico Lluís Companys, em mais uma partida da liga nacional.