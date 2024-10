Derrota do Novorizontino deve manter Santos na liderança da Série B até o fim da atual rodada

Na noite deste sábado, o Novorizontino foi derrotado pelo Mirassol, por 1 a 0, fora de casa, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Quem ficou feliz com o revés foi o Santos, que deve manter a liderança da competição nacional até o fim desta rodada.

O Peixe entrou em campo pela 32ª rodada na última quarta-feira. A equipe santista, porém, decepcionou e acabou sendo superada pela Chapecoense, na Arena Condá, por 3 a 2. Com isso, ficou torcendo por uma derrota do rival Novorizontino, o que de fato aconteceu.

Neste momento, a classificação do G4 da Série B se encontra da seguinte maneira: o Santos é o líder, com 56 pontos; o Novorizontino ainda figura na segunda colocação, com 54 pontos; o Sport aparece em terceiro, com 53 pontos; e o Mirassol, que venceu o time de Novo Horizonte neste sábado, ocupa o quarto lugar, também com 53 pontos.

O Sport, porém, ainda não entrou em campo pela 32ª rodada - joga neste domingo contra o Botafogo-SP. Caso vença, a equipe de Recife pode igualar a pontuação do Santos. No entanto, para tirar a liderança do Peixe, precisaria ganhar por 9 a 0, uma vez que a diferença no saldo é de nove gols (20 do Alvinegro contra 11 do Leão).

Dessa forma, o Santos deve permanecer no ponto mais alto da tabela ao menos até o fim desta 32ª rodada, porém vem tendo mais sorte do que juízo recentemente. O time da Baixada Santista já poderia ter perdido a liderança anteriormente, mas viu o Novorizontino amargar três derrotas consecutivas e conseguiu seguir sendo líder.

Neste momento, de acordo com estudo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade do Santos retornar à elite do Brasileirão é de 89,2%. Por outro lado, quem possui mais chances de levantar a taça é o Sport, que tem 30,6% de chances, contra os 28,7% do Alvinegro Praiano.

Com o objetivo de conseguir o acesso à Série A cada vez mais próximo, o Santos volta aos gramados nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), para enfrentar o Ceará. A bola na Vila Viva Sorte, pela 33ª rodada da Série B.