Brasileiro vence lutador que inovou ao pedir vaga no UFC e é contratado por Dana White

O 'Esquadrão Brasileiro' ganhou um novo integrante no Ultimate. No último sábado (14), na Coreia do Sul, Matheus Camilo venceu Dorobshokh Nabotov, lutador que inovou ao pedir vaga no UFC diretamente para Dana White, e impressionou o cartola. Tanto que o presidente da maior organização de MMA do mundo anunciou a contratação do atleta.

Em outubro, na coletiva de imprensa pré-UFC 308, em Abu Dhabi (EAU), Nabotov, lutador profissional que estava na plateia, aproveitou a oportunidade para pedir uma vaga na companhia. Surpreso com a iniciativa do atleta, Dana, mais tarde, informou que se o mesmo conseguisse vencer no 'Z-Fight Night', liga liderada por Chan Sung Jung, poderia ganhar um contrato com o Ultimate.

No entanto, Matheus estava no caminho de Dorobshokh e brilhou em ação. No evento, o brasileiro controlou o rival, venceu por decisão unânime e não só frustrou os planos do mesmo, como também ganhou um contrato com o UFC. Após assistir ao duelo, Dana se mostrou impressionado com a performance de Camilo, elogiou o lutador e lhe deu as boas-vindas na organização.

"Eu escolhi o outro cara. Ele venceu a luta, pareceu ótimo e foi o lutador mais completo. O outro garoto parecia muito unidimensional e o Zumbi Coreano me disse que teve muitos problemas com ele durante a semana, ameaçando sair da luta se não conseguisse mais pessoas no corner e coisas malucas assim. Então, tudo aconteceu do jeito que deveria", declarou o cartola na coletiva de imprensa pós-UFC Tampa.

Registro de Matheus no MMA

Matheus Camilo, de 23 anos, é uma promessa do MMA. O brasileiro iniciou sua trajetória no esporte em 2019. Na modalidade, o atleta do Acre construiu um cartel composto por nove vitórias e duas derrotas. Seu principal triunfo foi diante de Dorobshokh Nabotov.