United vira na reta final sobre City no dérbi e mantém crise no rival

A rodada deste domingo pelo Campeonato Inglês reservou um grande clássico com o dérbi de Manchester entre o Manchester City e o Manchester United no Etihad Stadium.

No dérbi, a vitória foi do Manchester United, que venceu o Manchester City por 2 a 1. Os citizens venciam com gol do zagueiro Gvardiol até os 40 do 2º tempo, quando sofreram a virada com gols de Bruno Fernandes e Diallo. Os citizens venceram somente 1 dos seus últimos 11 jogos na temporada.

Este foi o primeiro dérbi de Rúben Amorim como técnico do Manchester United. Na atual temporada, ainda quando era técnico do Sporting (POR), ele havia vencido o City treinado por Guardiola, no dia 5 de novembro, por 4 a 1, em jogo válido pela Liga dos Campeões.

Com o resultado, o Manchester City se manteve na mesma pontuação, com 27 pontos, caindo para a 5ª posição - nove atrás do líder Liverpool, que teve distância diminuída - enquanto o Manchester United, por sua vez, subiu na tabela, e está com 22 pontos na 12ª posição.

O City volta à campo no próximo sábado (21), às 9h30 (horário de Brasília), enfrentando o Aston Villa, fora de casa, pelo Campeonato Inglês, enquanto na próxima rodada, o United recebe em casa, no domingo (22), às 11h, o Bournemouth. Antes, na quinta-feira (19), os red devils vão a Londres enfrentar o Tottenham, na Copa da Liga Inglesa.

Como foi o jogo

Os primeiros minutos trouxeram um time comandado por Pep Guardiola que buscava quebrar a sequência negativa do Manchester City na temporada, e assim, impor o seu ritmo de jogo, mas a equipe de Rúben Amorim queria mostrar a sua cara no primeiro clássico do português como o treinador dos red devils.

O City tinha a posse de bola por mais tempo, mas não conseguia criar, enquanto o United, por algumas vezes tentou contra-ataques, em vão no jogo que em sua primeira meia hora, não teve sequer um chute a gol de ambas as equipes. Mas logo o vazio de jogadas foi preenchido com o gol de cabeça de Gvardiol, que ainda assim, não mudou tendências até o fim da primeira etapa.

No segundo tempo, o United tentou sair mais pro jogo e se arriscar mais, pensando em um primeiro momento no empate e manter a crise no rival, que só venceu apenas 1 dos seus últimos 10 jogos na atual temporada, mas dessa vez, os citizens pareciam mais atentos defensivamente em relação aos últimos jogos.

O City não parecia tão criativo. As melhores chances eram dos visitantes, que criaram perigo com jogadas de Diallo e Bruno Fernandes. Mas, ironicamente, o United chegou ao empate em uma jogada criada por um erro citizen de Matheus Nunes, que gerou um pênalti para Bruno Fernandes igualar tudo. E pouco tempo depois, conseguiu uma impressionante virada gerada por um chutão de Lisandro Martínez, que virou um gol de Diallo, e fazendo o marfinense ser o heroi da vitória dos red devils no dérbi.

Gols e destaques

Gvardiol abre o placar (1x0): Aos 36, após escanteio curto cobrado por De Bruyne, que trabalhou com Doku, o belga recebeu e cruzou pro meio da área pra Gvardiol, que cabeceou firme no canto direito, sem chances para Onana, que permaneceu estático vendo a bola entrar no gol.

Bate-rebate: Aos 39, Bruno Fernandes cobrou falta da esquerda em direção à área dos citizens, De Ligt desviou para o gol, e após um pequeno bate-rebate, a bola passou com perigo à direita do gol de Ederson, em lance que gerou escanteio.

Foden arrisca: Aos 48, Foden recebeu passe de Gundogan, driblou dois e chutou de fora da área na região da meia-lua, mas a bola saiu à esquerda do gol de Onana.

Ederson salva: Aos 17 da segunda etapa, após cruzamento na área em direção ao lado direito feito por Bruno Fernandes, Diallo cabeceou no canto e obrigou uma grande defesa de Ederson, que se esticou todo para colocar a bola para escanteio.

Bruno Fernandes tem chance: Aos 28, Hojlund viu Bruno Fernandes passar entre os zagueiros do City e lançou entre as linhas, o português recebeu dentro da área e tocou por cima de Ederson, mas a bola, caprichosamente, foi para fora, à esquerda do gol.

Pênalti cometido: Aos 40, Matheus Nunes errou o recuo com Ederson e acabou entregando a bola para Diallo. O goleiro saiu de maneira estabanada, e enquanto o atacante red devil tentava tirar do goleiro, o luso-brasileiro chegou atrasado e derrubou o atacante na área, e o árbitro marcou pênalti.

Bruno Fernandes iguala (1x1): Aos 42, em cobrança de pênalti, Bruno Fernandes empatou o jogo, chutando a bola no canto direito de Ederson, que pulou para o seu esquerdo.

Diallo vira o jogo (1x2): Aos 45, após um longo chutão de Lisandro Martínez, o argentino achou o marfinense Diallo, que recebeu a bola dentro da área, deu um balão no goleiro Ederson, e quase sem ângulo, alcançou a bola e chutou de carrinho para marcar o gol da virada.

Ficha técnica

Manchester City 1 x 2 Manchester United

Competição: 16ª rodada do Campeonato Inglês 2024-2025

Local: Etihad Stadium, em Manchester (Inglaterra)

Árbitro: Anthony Taylor

Assistentes: Gary Beswick e Adam Nunn

VAR: Stuart Attwell

Amarelos: Walker, Hojlund

Vermelhos: -

Gols: Gvardiol (36/1º), Bruno Fernandes (40/2º), Diallo (45/2º)

Manchester City: Ederson, Walker, Rúben Dias, Gvardiol, Matheus Nunes; Gundogan (Savinho), De Bruyne (Kovacic), Foden; Bernardo Silva, Haaland, Doku (Grealish). Técnico: Pep Guardiola

Manchester United: Onana, Maguire, de Ligt (Yoho), Martínez; Dalot, Fernandes, Ugarte, Mazraoui (Antony); Mount (Mainoo), Diallo (Lindelof); Hojlund (Zirkzee). Técnico: Ruben Amorim