Após empate em La Liga, Real Madrid começa preparação para o Intercontinental

Em um jogo eletrizante, o Real Madrid empatou em 3 a 3 com o Rayo Vallecano neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. Após o jogo, os Merengues se reapresentaram já neste domingo, treinando de olho na final da Copa Intercontinental da Fifa, onde enfrentará o Pachuca, do México, na grande decisão.

"Os titulares do último jogo frente ao Rayo Vallecano realizaram um trabalho de recuperação, enquanto o resto do elenco realizou um treino intenso tanto no ginásio, como no gramado", explica o site do Real Madrid, sobre um treino que começou na academia e terminou na grama.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Além disso, alguns atletas, entre eles o atacante francês Mbappé, realizaram um trabalho de recuperação específica nas partes internas do clube.

"Alaba, Mendy e Mbappé, por seu lado, realizaram trabalhos de recuperação específica e individual", detalhou o site do Real Madrid.

Após o treino, a equipe espanhola viaja ainda neste domingo para Doha, no Catar. A grande final da Copa Intercontinental diante do Pachuca será nesta quarta-feira, às 14h, no estádio Lusail, palco da decisão da Copa do Mundo de 2022.