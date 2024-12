Rayssa imita comemoração de Memphis e ganha parabéns do Corinthians por título

Neste domingo, o Corinthians usou as suas redes sociais para parabenizar Rayssa Leal pelo tricampeonato da Liga Mundial de Skate Street (SLS). A skatista ergueu o troféu nesta manhã, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

A atleta de 16 anos é fã declarada do Timão e comemorou uma de suas manobras imitando Memphis Depay. Assim como o atacante holandês, que está fazendo sucesso com a camisa alvinegra, ela colocou dois dedos no ouvido.

"Simplesmente Rayssa Leal!!! Mais uma vez fazendo história e conquistando a Liga Mundial de Skate Street! No estilo Corinthians, no coração! Parabéns, Braba!!!", escreveu o clube no X, antigo Twitter.

SIMPLESMENTE RAYSSA LEAL!!! ?? Mais uma vez fazendo história e conquistando a Liga Mundial de Skate Street! ??? No estilo Corinthians, no coração! Parabéns, Braba!!! ?? ? Reprodução#VaiCorinthians pic.twitter.com/F15UbFEDCk ? Corinthians (@Corinthians) December 15, 2024

Rayssa é a primeira mulher a conquistar a coroa de ouro três vezes seguidas. Ela também venceu em 2022, no Rio de Janeiro, e em 2023, em São Paulo.

A brasileira precisava de uma nota 9 na última manobra, mas não sentiu a pressão e arrancou um 9,1 dos jurados para ser tricampeã.