Ronaldo se diz pronto para ser presidente da CBF: 'O momento ajuda'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Ronaldo Fenômeno diz que está pronto para assumir a presidência da CBF.

O que aconteceu

Ronaldo entende que concorrer à presidência da CBF é uma oportunidade diante do momento ruim da seleção brasileira.

O Fenômeno se prepara para concorrer, mas quer que a situação caminhe naturalmente, sem forçar a barra.

O atual presidente, Ednaldo Rodrigues, tem mandato vigente até o início de 2026. Ele foi retirado do cargo no fim de 2023 pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), que considerou inválido o acordo com o Ministério Público para permitir a última eleição da CBF. Ednaldo, porém, conseguiu uma liminar e voltou ao poder no início de 2024.