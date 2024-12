Sada Cruzeiro vence o Trentino e conquista o penta do Mundial de Clubes

Neste domingo, o Sada Cruzeiro venceu o Trentino por 3 sets a 1 na, na Arena Sabiazinho, em Uberlândia. Empurrado pela torcida local, com parciais de 25/22, 20/25, 25/16 e 25/22, o time mineiro conquistou o pentacampeonato do Mundial de Clubes.

PENTACAMPEÃO DO MUNDOOOOO!!! É PENTA!!!

Ganhador das edições de 2013, 2015, 2016, 2021 e 2024 do Mundial, o Cruzeiro igualou o pentacampeonato do Trentino, um recorde. A equipe brasileira ainda ficou com a prata em 2012 e 2019 e levou o bronze em 2017 e 2022.

A próxima partida do Sada Cruzeiro será diante do Apan Blumenau, fora de casa, nesta quinta-feira. O duelo, válido pela 11ª rodada da Superliga, será realizado a partir das 18h30 (de Brasília).

O Jogo

O primeiro set foi disputado. Porém, na reta final, o Sada Cruzeiro abriu vantagem e fechou em 25/22. Já no segundo, o Trentino conseguiu se distanciar na reta final ao fazer três pontos seguidos, vencendo por 25/20.

Com apoio da torcida em Uberlândia, o time brasileiro não deixou barato e venceu o terceiro set. Decisivo, Matheus Brasília acertou três aces para sacramentar o triunfo por 25/16.

Na última parcial, o Sada Cruzeiro manteve a liderança no placar com uma postura agressiva e garantiu o título com um saque na rede do Trentino.