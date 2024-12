Presidente do Corinthians esfria possibilidade de contratar Pogba: "Não tem nada"

Augusto Melo, presidente do Corinthians, compareceu a um evento no CT Dr. Joaquim Grava neste domingo e abriu o jogo sobre a possibilidade de contratar o meio-campista francês Paul Pogba, livre no mercado. O dirigente, todavia, esfriou os rumores e negou negociações com o jogador.

"Não tem nada. Não falamos, não conversamos, por enquanto não chegou nada até mim. Sempre deixei muito claro que estamos conversando direto, eu e o Fabinho [Soldado] junto com a comissão. Se houver alguma necessidade em uma posição, não vamos medir esforços para qualificar ainda mais nosso elenco em 2025", disse Augusto em entrevista à Rádio Craque Neto.

A possibilidade de Paul Pogba se transferir ao Corinthians ganhou força ao longo da última semana. O jogador disse, em entrevista recente, que jogaria de graça no clube paulista por conta de sua amizade com Memphis Depay. Depois, o francês publicou uma foto em suas redes sociais com a camisa do Brasil, o que agitou a torcida alvinegra.

Pogba está suspenso do futebol desde agosto de 2023, quando testou positivo para testosterona depois de um jogo contra a Udinese, pela primeira rodada do Campeonato Italiano. O atleta rescindiu contrato com a Juventus em meados de novembro e, desde então, está sem clube.

A pena inicial do francês era de quatro anos, mas a Corte Arbitral do Esporte reduziu para 18 meses. Assim, o meio-campista está liberado a atuar a partir de março de 2025.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que, com o sucesso de Memphis Depay, o Corinthians tem o interesse de fazer mais contratações de impacto para a próxima temporada, e para isso contaria com o aporte da patrocinadora Esportes da Sorte.

Augusto Melo garantiu que o clube está atento ao mercado, mas ressaltou que o Timão fará contratações de acordo com a avaliação da comissão técnica de Ramón Díaz. A prioridade da diretoria para 2025 é manter a base do elenco desta temporada.

"Vai depender deles [Ramón e Emiliano Díaz]. O que eles necessitarem, se necessitarem, se precisar reforçar alguma posição, pode ter certeza que o Corinthians está no mercado para isso", concluiu o presidente.