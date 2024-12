Rayssa supera nervosismo para chegar ao tri: 'pulando como uma estrelinha'

Rayssa Leal é tricampeã do Super Crown de skate street, mas não teve vida fácil no ginásio do Ibirapuera (SP). Ela precisou administrar o nervosismo após ver suas adversárias voarem na pista, neste domingo (15).

A brasileira errou as duas primeiras tentativas de manobra, e só três acertos — apenas um 9 na última tentativa renderia o título. E, gelada, Rayssa fez um 9,1 e, muito emocionada, confirmou a hegemonia.

Eu fiquei meio nervosa, porque as meninas estavam tirando muita nota boa. Eu tinha que acertar as três para poder ter pódio, e foi por isso [a emoção na última manobra], não por pressão, foi mais por acertar mesmo. Muito difícil, não à toa saiu um monte de Nine Clubs [notas acima de nove], e a emoção de estar aqui, mais uma vez no Brasil, mais uma vez em São Paulo. Rayssa Leal

Não tenho palavras para descrever, terceiro título consecutivos. Sabe a estrelinha no mar? Eu estou igual. Pulando.

Rayssa destacou ainda a energia da torcida no ginásio do Ibirapuera, que estava com ingressos esgotados para a competição deste domingo (15).

Quando a galera pisava na pista, eu senti eles abraçando [a gente]

Rayssa se tornou a primeira tricampeã do Super Crown e ganhou o terceiro troféu da SLS na temporada. Ela superou a compatriota Pâmela Rosa, que tem dois títulos.

Além disso, a atleta natural de Imperatriz (MA) foi medalhista de bronze nas Olimpíadas de Paris 2024. Foi a segunda medalha olímpica da brasileira, que foi prata em Tóquio-2020.

Campeã e aprovada na escola, Rayssa agora curte as férias para iniciar uma nova temporada em 2025. A SLS ainda não divulgou o calendário para o ano que vem.