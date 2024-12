Vôlei: Sada Cruzeiro vence Trentino e é pentacampeão do Mundial de Clubes

O Sada Cruzeiro venceu por 3 a 1 o Trentino, da Itália, e conquistou o pentacampeonato do Mundial de Clubes de Vôlei. A grande final foi realizada neste domingo (15), em Uberlândia.

O que aconteceu

O jogo teve as parciais de 25/22, 20/25, 25/16 e 25/22. Wallace marcou 23 pontos para o Sada Cruzeiro, destacando-se como o principal pontuador da partida e MVP do Mundial.

O primeiro set foi muito disputado, mas a boa defesa brasileira foi o diferencial para o Cruzeiro sair na frente. No segundo set, os italianos igualaram a pontuação.

O Sada Cruzeiro voltou para o jogo e ganhou com boa vantagem no terceiro set. No set decisivo, o Trentino dificultou a vida brasileira ganhando confiança na reta final. Porém, um saque na rede de Michieletto decretou o fim da partida.

O caminho do título

A campanha do Sada Cruzeiro foi de altos e baixos. Após vencer o primeiro jogo contra o Ciudad Voley (Argentina), o time perdeu o jogo seguinte para o Shahdab Yazd (Irã) e não dependia apenas de si mesmo para avançar.

A equipe de Minas Gerais superou o Trentino na fase de grupos e continuou vivo no Mundial. Além do triunfo, a vitória do Ciudad Voley sobre o Shahdab Yazd foi determinante para a classificação.

Na semifinal, os brasileiros superaram o Foolad Sirian, do Irã, por 3 a 1. Os adversários estavam, até então, invictos na competição.

Com o quinto título mundial conquistado, o Sada Cruzeiro iguala o maior campeão do mundo. O time brasileiro está empatado em troféus justamente contra o Trentino, superado na final.