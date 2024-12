Flamengo: Pedro conta como está recuperação e revela ansiedade pelo Mundial

Do UOL, no Rio de Janeiro

Pedro contou como está a sua recuperação da cirurgia no joelho direito.

O que aconteceu

O atacante do Flamengo diz que se recupera bem e o tratamento está dentro do previsto.

Pedro operou o joelho direito há três meses e meio. Ele só deve estar à disposição no fim do primeiro semestre de 2025.

O centroavante está ansioso para o Mundial de Clubes em 2025. A tendência é que ele atue na competição que começa em junho.

Estou me recuperando, tem três meses e meio da cirurgia. Está bem avançada, não tem como antecipar a volta até a cicatrização, mas graças a Deus está indo bem, tenho vivido bons momentos com minha família, minhas princesas. Trato para voltar mais forte do que já vinha sendo neste ano Pedro, no jogo do Adriano Imperador no Maracanã