Corinthians tem baixas para final da Libertadores Feminina; veja escalações

O Corinthians vai reeditar a final da Libertadores Feminina de 2021, diante do Santa Fé, com novidades no ataque. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai.

Para a decisão, o técnico Lucas Piccinato não contará com Jaqueline no time titular. A atacante sofreu uma lesão muscular em região anterior da coxa direita. No esquema adotado pelo treinador, Gabi Zanotti deve continuar pisando bastante na área para finalizar.

Gabi Portilho, autora de gol na final de 2021 contra o Santa Fé, também está fora por desconforto no joelho direito. Ainda que indisponíveis para jogo, tanto Portilho quanto Jaque estarão no banco de reservas nesta tarde.

Escalação confirmada

Corinthians vai a campo com: Nicole; Isabela, Erika, Mariza e Yasmin; Yaya, Duda Sampaio e Gabi Zanotti; Carol Nogueira, Vic Albuquerque e Millene. Técnico: Lucas Piccinato.

O Santa Fé tem: Yessica Velásques; Natalia Laguado, Andrea Pérez, Isabel Basanta e Acosta; Carolina Baldallo, Zamorano, Huertas e Reyes; Karla Torres e Paula. Técnico: Omar Ramírez.

Corinthians x Ind. Santa Fé - Libertadores Feminina

Data: 19 de outubro, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai

Transmissão: TV Globo (aberta); Sportv 3 (fechada); CazéTV, Meu Timão e Canal GOAT (YouTube)