Corinthians: Atletas pedem respeito à Conmebol após título da Libertadores

As jogadoras do Corinthians, pentacampeãs da Libertadores, publicaram um vídeo em protesto à estrutura oferecida pela Conmebol durante a competição.

O que aconteceu

As atletas publicaram o vídeo logo após conquistarem a taça do torneio sul-americano, neste sábado (19). A equipe paulista venceu o Santa Fé por 2 a 0, no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai.

Ganhamos, mas nem tudo é festa. Mudança de sede de última hora. Falta de divulgação. Campos ruins. Risco de lesões. Apenas 20 atletas inscritas. Jogos de 3 em 3 dias. Estádios vazios. Proibida aquecer no campo de jogo. Estruturas precárias. Isso é uma falta de respeito. Inadmissível. Não só com o Corinthians, mas com todas as atletas. Todos os clubes. Todos os países. Queremos respeito para crescermos juntas. Jogadoras do Corinthians, em vídeo de protesto

Estrutura da Libertadores Feminina gera revolta

O protesto conjunto acontece por diversos problemas ocorridos durante a Libertadores. A troca do país sede pela entidade sul-americana, um mês antes de seu início, foi um dos que mais gerou desgaste.

O torneio seria no Uruguai, no mesmo formato de "bolha" dos anos anteriores, mas foi transferido ao Paraguai por decisão da Conmebol. Torcedores que já haviam comprado passagens para acompanhar o time tiveram os planos frustrados. Como consequência, as partidas ficaram sem público.

Além disso, os estádios da competição apresentavam gramados esburacados e com estruturas precárias nos vestiários. Diversas atletas sofreram lesões ao longo da Libertadores em decorrência dos campos.

Na semana passada, Gabi Zanotti se revoltou diante das condições do ônibus cedido pela Conmebol para o duelo da equipe contra o Olimpia, ocorrido no sábado passado, 12 de outubro. O veículo não tinha ar condicionado e estava com diversas poltronas rasgadas. A história repercutiu muito e até gerou uma "promessa" da entidade, em reunião pré-final, de melhorar os transportes.

Essa foi a 15ª edição da Libertadores Feminina. O Corinthians é o maior campeão, com cinco taças. As quatro primeiras posições são ocupadas por clubes brasileiros: o São José tem três títulos, enquanto Santos e Ferroviária são bicampeões.