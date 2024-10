Atlético-MG elimina o Vasco e é o primeiro finalista da Copa do Brasil

O Atlético-MG é o primeiro finalista da Copa do Brasil. Os mineiros empataram por 1 a 1 com o Vasco, neste sábado, em São Januário. Porém, por conta da vitória por 2 a 1 no duelo de ida, o Galo ficou com a vaga. Agora, a equipe mineira aguarda o vencedor do duelo entre Corinthians e Flamengo para conhecer seu adversário na decisão.

O Vasco abriu o placar no primeiro tempo, com Vegetti, de pênalti. O Atlético-MG chegou ao empate na etapa final, com Hulk.

O jogo

O Vasco esboçou uma pressão nos primeiros minutos e abusou dos cruzamentos para Vegetti, mas a zaga do Atlético-MG soube impedir as finalizações dos donos da casa. Aos poucos, os mineiros equilibraram o duelo em São Januário.

O Atlético-MG teve a primeira boa chance de abrir o placar aos 19 minutos. Após corte errado, Battaglia chutou, Léo Jardim defendeu e a bola ainda bateu na trave. Junior Alonso ainda pegou o rebote e mandou em cima do goleiro cruzmaltino. O Vasco respondeu em seguida, em chute de Emerson Rodríguez que a zaga salvou.

O lance animou os cariocas, que voltaram a avançar. Primeiro, Vegetti chutou e viu a bola bater em Junior Alonso e ir perto do gol. Depois, Lucas Piton cruzou e a bola foi no braço de Otávio. Após muita demora, o árbitro foi ao VAR e assinalou o pênalti. Vegetti foi para a cobrança aos 37 minutos e marcou para o Vasco.

O gol manteve o Vasco no ataque. Os donos da casa passaram a criar boas chances de fazer o segundo. Primeiro, Puma Rodríguez arriscou da entrada da área e Everson fez boa defesa. Depois, Léo aproveitou bate e rebate na área e mandou para o gol, mas Everson apareceu novamente para salvar o Galo.

Nos minutos finais, os visitantes voltaram a melhorar em campo. O Atlético-MG teve chance de marcar aos 51 minutos, com Lyanco, mas o zagueiro mandou sobre o travessão. Com isso, o Vasco seguiu com a vantagem no intervalo.

O segundo tempo começou movimentado. O Atlético-MG chegou com perigo com um minuto, com Paulinho. Só que Léo Jardim fez defesa segura no chute do atacante. O Vasco respondeu em seguida. Após cruzamento na área, Vegetti não aproveitou quando a bola chegou na pequena área.

Depois disso, o duelo caiu em rendimento, com as duas equipes errando muito na parte ofensiva. O Atlético-MG voltou a chegar com perigo aos 27 minutos. Em avanço rápido, Paulinho recebeu passe na área e chutou perto do gol.

Os visitantes se animaram com o lance e seguiram no ataque. Tanto que aos 36 minutos, o Atlético-MG chegou ao empate. Hulk recebeu na entrada da área e acertou belo chute, sem chance para Léo Jardim.

Tendo que buscar o gol, o Vasco tentou esboçar uma pressão. No entanto, o Atlético-MG conseguiu controlar a posse de bola para não sofrer e sair de campo com a vaga para a final.

FICHA TÉCNICA



VASCO 1 X 1 ATLÉTICO-MG

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: Sábado, 19 de outubro de 2024

Hora: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC-Fifa)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO-Fifa) e Bruno Boschilia (PR-Fifa)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR-VAR-Fifa)

Cartões amarelos: Puma Rodríguez, João Victor e Leandrinho (Vasco); Matheus Mendes e Gustavo Scarpa (Atlético-MG)

GOLS

VASCO: Vegetti, aos 37min do primeiro tempo

ATLÉTICO-MG: Hulk, aos 36min do segundo tempo

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique (Rossi), João Victor, Léo e Lucas Piton (Leandrinho); Hugo Moura (Sforza), Mateus Carvalho (Payet) e Coutinho; Puma Rodriguez, Emerson Rodriguez e Vegetti



Técnico: Rafael Paiva

ATLÉTICO: Everson, Lyanco, Battaglia e Júnior Alonso; Gustavo Scarpa, Rubens, Otávio, Alan Franco e Guilherme Arana; Paulinho (Saravia) e Hulk (Alisson)



Técnico: Gabriel Milito