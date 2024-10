Real esbarra em paredão e perde para o Lille em 1° jogo com Endrick titular

Do UOL, em São Paulo

O Real Madrid foi derrotado pelo Lille por 1 a 0, nesta quarta-feira (2), no estádio Pierre-Mauroy, pela 2ª rodada da Champions League.

Jonathan David, de pênalti, marcou o único gol do jogo. O lance foi marcado após o VAR acionar o árbitro por toque de mão de Camavinga dentro da área do Real Madrid.

A noite, no entanto, foi do goleiro Chevalier. O francês fez milagres nos minutos finais e garantiu a vitória da equipe da casa.

A partida foi a primeira de Endrick como titular do Real Madrid. O brasileiro atuou até os 12 minutos do segundo tempo e teve uma boa jogada ao longo do jogo.

Os outros brasileiros também foram discretos. Titulares, Vini Jr. e Eder Militão foram pouco acionados ao longo da partida. O zagueiro, inclusive, saiu no começo da etapa final. Rodrygo ficou a partida toda no banco de reservas.

O Real Madrid volta a campo na Champions League no dia 22 de outubro, quando recebe o Borussia Dortmund, às 16h (de Brasília). O Lille joga no dia seguinte contra o Atlético de Madri, fora de casa, às 16h. Os dois jogos são válidos pela terceira rodada.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi equilibrado na França e teve o VAR como fator fundamental. O Real Madrid começou o jogo pressionando e criando as principais chances com a dupla brasileira formada por Endrick e Vini Jr, mas o goleiro Chevalier brilhou. O Lille adquiriu confiança ao longo da etapa e passou a ser perigoso. O 'prêmio' veio já nos acréscimos, com gol de pênalti de Jonathan David após o VAR pegar um toque de mão e sugerir revisão ao árbitro da partida.

Jonathan David comemora gol marcado pelo Lille contra o Real Madrid na Champions League Imagem: FRANCK FIFE/AFP

A etapa final teve o Real muito nervoso, e Chevalier fundamental para o Lille. As duas equipes se anularam ao longo de boa parte do segundo tempo na França. Ancelotti tentou dar novo fôlego ao Real Madrid com as entradas de Mbappé, Güler e Modric. Nervoso, o Real acumulou cartões amarelos e só conseguiu assustar nos minutos finais, mas o goleiro da equipe da casa foi fundamental para evitar o empate. Fechado, o Lille se segurou como pôde e garantiu a vitória.

Lances importantes e gols

Vini Jr para no goleiro. O brasileiro recebeu passe de Bellingham, levou para o meio e finalizou firme, no contrapé do goleiro. Chevalier caiu bem e encaixou.

Endrick fica no quase. O atacante brasileiro recebeu na metade do campo e arrancou. Ele deixou os adversários para trás, invadiu a área e finalizou cruzado, mas Chevalier saiu bem para abafar a finalização.

Lunin faz dois milagres. Jonathan David recebeu cruzamento nas costas da defesa do Real e cabeceou firme para o chão. Lunin espalmou e, no rebote, se jogou de novo para evitar que David marcasse no rebote.

No travessão! Andre recebeu pela esquerda e tentou cruzamento. A bola surpreendeu Lunin, encobriu o goleiro, mas pegou no travessão e saiu.

Jonathan David coloca o Lille na frente: 1 x 0. Zhegrova cobrou falta com força na entrada da área, e a bola bateu no braço de Camavinga. O árbitro não marcou o pênalti em campo, mas foi chamado pelo VAR e decidiu marcar a penalidade. Na cobrança, Jonathan David deslocou Lunin e colocou os mandantes na frente.

Dois milagres salvam o Lille. Vini Jr. levou a bola para a linha de fundo e cruzou. Na segunda trave, Arda Güler cabeceou para o meio, e Rüdiger completou na direção do gol. Diakité salvou em cima da linha e, no rebote, o zagueiro alemão parou em defesa milagrosa de Chevalier.

Chevalier salva de novo! Em nova jogada de bola aérea, Rüdiger apareceu na segunda trave e completou com a cabeça para o gol. Chevalier mostrou tempo de reação e espalmou.

Mais uma vez! Modric recebeu com espaço na entrada da área e alçou Güler na área. O camisa 15 apareceu livre e cabeceou, mas, de novo, Chevalier apareceu para salvar o Lille.

FICHA TÉCNICA

LILLE 1 X 0 REAL MADRID

Data e horário: 02 de outubro de 2024, às 16h (de Brasília)

Competição: 2ª rodada da Champions League

Local: Stade Pierre-Mauroy, em Lille (FRA)

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

Assistentes: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)

VAR: Daniele Chiffi (ITA)

Gols: Jonathan David (47'/1°T)

Cartões amarelos: Endrick, Camavinga, Bellingham, Rüdiger, Modric (REA), Jonathan David, Diakité (LIL)

Lille: Chevalier; Tiago Santos, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson e Bakker (Meunier); Andre, Bouaddi e Cabella (Sahraoui); Zhegrova e Jonathan David. Técnico: Bruno Genesio

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Eder Militão (Modric), Rüdiger e Mendy (Fran García); Tchouaméni e Camavinga (Arda Güler); Valverde, Bellingham e Vini Jr; Endrick (Mbappé). Técnico: Carlo Ancelotti