Barrada, Esportes da Sorte ia injetar mais de meio bilhão nas Séries A e B

Fora da lista de bets autorizadas pelo governo, a Esportes da Sorte tem contratos de patrocínio com clubes das Séries A e B que ultrapassam os R$ 500 milhões.

Quase meio bilhão

A empresa patrocina Corinthians, Athletico-PR, Bahia e Grêmio na elite do futebol nacional, e o Ceará é o representante da segunda divisão. O Tricolor gaúcho é o único entre esses clubes em que a Esportes da Sorte não tem o patrocínio master, e sim estampa o peito da camisa.

Esses contratos totalizam R$ 522 milhões. O número leva em consideração os valores absolutos e todo o tempo de duração acordados entre empresa e times.

O maior valor, disparado, é o patrocínio ao Corinthians: R$ 309 milhões até o final de 2026. Firmado neste ano, o acordo vale R$ 103 milhões por ano — segundo maior valor no futebol brasileiro, atrás apenas do Flamengo.

Além desses clubes, a Esportes da Sorte também patrocina o Palmeiras feminino, o ABC, o Náutico e o Santa Cruz.

Patrocínios da Esporte na Sorte nas Séries A e B

Corinthians: Contrato de R$ 309 milhões até o final de 2026 -- R$ 103 milhões por ano

Grêmio (peito) -- R$ 60 milhões até 2026 -- 20 milhões por ano

Bahia: R$ 57 milhões até o final de 2025 -- 19 milhões por ano

Athletico-PR: R$ 50 milhões 2026 -- R$ 17 milhões por ano

Ceará: R$ 46 milhões até 2027 -- R$ 17 milhões por ano

Barrada pelo governo

A Esportes da Sorte não está na lista das bets autorizadas a operar no Brasil a partir de 11 de outubro. Ao todo, são 193 sites regularizados, ligados a 89 empresas diferentes.

Ela deve sair do ar até dia 11 de outubro, segundo o Ministério da Fazenda. A Esportes da Sorte afirma que cumpriu com todas as exigências desde o dia 20 de setembro e busca retificação, mas o UOL apurou que a empresa não adotou as medidas necessárias dentro do prazo estipulado pelo governo federal.

Outras bets que patrocinam times das duas primeiras divisões também foram barradas. São elas: Stake (Juventude), Betvip (Sport), Dafabet (Guarani) e Reals (Amazonas e Coritiba).