'Reciprocidade': Corinthians não conseguiu torcida mista contra o São Paulo

Do UOL, em Santos (SP)

O Corinthians tentou, mas não conseguiu garantir a presença do seu torcedor no clássico contra o São Paulo deste domingo (29), às 16h, no Mané Garrincha.

O que aconteceu

O Corinthians pediu torcida mista à CBF, mas não obteve êxito. O São Paulo terá torcida única no Majestoso.

O Timão argumentou que a norma de torcida única em clássicos de São Paulo não precisaria valer em Brasília. A CBF recusou.

O argumento da confederação foi a "reciprocidade". O Tricolor não contou com seu torcedor na Neo Química Arena no primeiro turno.

A presença de torcida única em São Paulo ocorre desde 2016. A princípio, se restringia a Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Agora, também se estende para Ponte Preta x Guarani e Comercial x Botafogo.

O Morumbi não receberá o Majestoso deste domingo por causa da preparação do estádio para os shows de Bruno Mars entre 4 e 12 de outubro.