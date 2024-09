Real Madrid baila e comanda festa de lançamento do EAFC25

Do UOL, em Madri (ESP)*

O lançamento do EAFC 25 movimentou a noite de quinta-feira (26) de Madri e teve o Real Madrid como grande maestro.

Em festa que teve como destaque a chegada do Rush — partida cinco contra cinco que permite, no Ultimate, a escalação de grandes astros — quatro dos cinco nomes que foram ao palco tinham ligação com o time merengue.

O que aconteceu

Jude Bellingham e Endrick representavam o atual elenco. Zinedine Zidane e Eden Hazard completaram o "time" merengue.

A exceção foi Aitana Bonmatí. A espanhola melhor do mundo defende o Barcelona.

Bellingham e Endrick mostraram suas habilidades no Rush. A dupla atuou junta em "campo" montado especialmente para o Rush e depois jogaram sozinhos em cenário inspirado na capa do Utimate.

Os merengues passaram grande parte do evento lado a lado e foram tietados pelos presentes. Os dois chamaram a atenção tanto pelos "cochichos" na beira do palco quanto pelas "cobranças" enquanto jogavam.

O britânico, inclusive, estampa a capa do Carreira. Já a versão Ultimate conta também com Bonmatí, Zidane, David Beckham e Gianluigi Buffon.

Os astros, porém, não foram os únicos a se arriscar no EAFC25. Diversos monitores e consoles estavam distribuídos pelo espaço.

Camisas autografadas de Real e Atletico de Madrid decoravam o local, já no clima do clássico deste domingo (29), pelo Campeonato Espanhol.

A festa também mostrou seu lado "vintage" ao colocar o tradicional 'tó tó' para quem quisesse jogar.

O lançamento oficial do EAFC 25 é nesta sexta-feira (27).

*a repórter viajou a convite da EA Sports