Adolescentes brilham, Arsenal goleia e avança na Copa da Liga Inglesa

O Arsenal goleou o Bolton por 5 a 1 nesta quarta-feira (25), no Emirates Stadium, em partida válida pela 3ª fase da Copa da Liga Inglesa.

Rice, Sterling, Havertz e Nwaneri, duas vezes, fizeram os gols do Arsenal. Collins descontou para o Bolton.

Por conta de lesões, Mikel Arteta não pode contar com vários titulares e mandou a campo uma equipe mista, com jogadores bem jovens. Autor de dois gols, Nwaneri tem 17 anos, enquanto o goleiro titular do Arsenal na partida de hoje era mais jovem ainda: Jack Porter, de apenas 16 anos, é a quarta opção para defender a meta do Arsenal. O time da casa ainda contou com o lateral Lewis-Skelly, de 17 anos, entre os titulares.

Com o resultado, o Arsenal está classificado para as oitavas de final da competição. As partidas desta próxima etapa serão definidas por sorteio e as datas ainda serão divulgadas.

Goleiro de 16 anos

A grande novidade do dia no Arsenal foi a estreia do goleiro Jack Porter, de apenas 16 anos. Mikel Arteta não pode contar com o goleiro titular David Raya nem com o terceiro goleiro Tommy Setford, ambos machucados.

Além disso, o brasileiro Neto, reserva imediato de Raya, também não poderia ir a campo, pois já havia jogado a competição nesta temporada pelo Bournemouth. Coube então ao jovem quarto goleiro ser o titular do Arsenal.

Jack Porter se aquece antes do duelo entre Arsenal e Bolton Imagem: Adrian Dennis/AFP

Como foi o jogo

No início da partida, a zaga do Arsenal trocou muitos passes arriscados na entrada da área, e o Bolton quase abriu o placar no Emirates Stadium, mas Collins chutou para fora. Aos 16 minutos do 1º tempo, Declan Rice não desperdiçou falha da zaga do Bolton e fez 1 a 0 para o Arsenal, enquanto Nwaneri ampliou o placar ainda na primeira etapa.

Na volta para o 2º tempo, em apenas 4 minutos o Arsenal chegou ao 3 a 0. Quatro minutos depois, foi a vez do Bolton descontar o placar com Aaron Collins. Mas o Arsenal estava determinado a aplicar a popular goleada, e Sterling e Havertz fecharam a conta em 5 a 1 para a equipe da casa.

Gols e destaques

Pra fora! Aos 7 minutos de jogo, o Bolton subiu a marcação e quase abriu o placar da partida. McAtee tocou de calcanhar para Collins, mas o atacante do Bolton bateu pra fora com muito perigo.

1 x 0: Após o susto, o Arsenal abriu o placar aos 16 minutos do 1º tempo com Declan Rice. Nichols cruzou rasteiro na área do Bolton, o zagueiro Arfield tentou afastar e acabou furando, deixando a bola para Rice chegar chapando no cantinho do goleiro Southwood.

2 x 0: Sterling avançou pela esquerda e cruzou rasteiro, a bola passou por Gabriel Jesus mas não por Nwaneri, que finalizou para o gol e ampliou a vantagem do time da casa.

3 x 0: Nova falha do Bolton! Sheehan erra passe e deixa a bola nos pés de Nwaneri, que faz seu segundo gol na partida com muita liberdade.

3 x 1: O Bolton descontou o placar rapidamente. McAtee lançou a bola para Collins, que avançou sozinho e cortou Porter, chutando para o gol livre..

4 x 1: O goleiro Southwood soltou um rebote após chute de Saka, as bolas caius nos pés de Sterling, que só teve o trabalho de bater para o gol vazio.

5 x 1: Havertz, que entrou no lugar de Declan Rice no 2º tempo, ampliou o passeio dos Gunners. Gabriel Jesus abriu pela direita, aplicou uma caneta em McAtee e tocou para Sterling, que chutou nas mãos de Southwood. O goleiro do Bolton deu mais um rebote e Havertz mandou para o fundo do gol.

Péssimo dia para a defesa do Bolton. Ao menos dois gols do Arsenal saíram após o goleirão Southwood soltar rebotes dentro da área, e outros dois gols foram fruto de falhas de zagueiros do Bolton.

Ficha técnica

Arsenal 5 x 1 Bolton

Campeonato: Copa da Liga Inglesa (3ª fase)

Data: 25/09/2024

Local: Emirates Stadium, Londres (Inglaterra)

Hora: 15h45 (horário de Brasília)

Árbitro: Josh Smith

Cartões amarelos: Calafiori (ARS)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Rice (ARS), 16' do 1º tempo (1-0); Nwaneri (ARS), 37' do 1º tempo (2-0); Nwaneri (ARS), 4' do 2º tempo (3-0); Collins (BOL), 8' do 2º tempo (3-1); Sterling (ARS), 19' do 2º tempo (4-1); Havertz (ARS), 33' do 2º tempo (5-1).

Arsenal: Porter; Nichols, Kiwior, Calafiori (Kacurri), Lewis-Skelly (Gabriel Magalhães); Nwaneri, Jorginho, Rice (Havertz); Saka (Gabriel Martinelli), Gabriel Jesus, Sterling (Kabia). Técnico: Mikel Arteta.

Bolton: Southwood; Toal, Ricardo Santos, Forino-Joseph (Johnston); Williams, Arfield (Thomason), Sheeham, Dempsey (Matete), Dacres-Cogley; Collins (Charles), McAtee (Adeboyejo). Técnico: Ian Evatt.