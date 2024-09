Ninguém confia? Romero é um dos que mais joga, mas vê concorrência aumentar

Do UOL, em São Paulo

"Ninguém confia, mas estou sempre ajudando". Esta foi uma das frases ditas por Romero na zona mista da Neo Química Arena após marcar duas vezes na vitória do Corinthians sobre o Atlético-GO, em jogo do Campeonato Brasileiro. O paraguaio é um dos que mais atuaram pelo alvinegro no ano — mas se vê diante de um concorrente de peso.

Artilheiro contestado?

O atacante está no top 5 dos atletas que mais jogaram pelo Corinthians na temporada, com 45 jogos. O atacante só fica atrás de Raniele (47), Garro (46), Hugo (46) e Wesley (46).

Romero é um dos mais assíduos do Corinthians na atual temporada Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Este índice, provavelmente, seria maior sem a disputa da Copa América. Convocado para representar o Paraguai no torneio continental, Romero perdeu seis partidas do Corinthians no Campeonato Brasileiro — e o clube não venceu nenhum duelo nestes compromissos.

Ele também é vice-artilheiro do alvinegro no ano, balançando as redes 13 vezes, e tem a terceira melhor média de gols (0,29 gol por jogo) da equipe, atrás apenas de Yuri Alberto (0,40 gol por jogo) e Talles Magno (0,33 gol por jogo).

Romero precisou se reinventar diante das contratações do time paulista: nomes como Pedro Raul, Pedro Henrique e Talles Magno assinaram durante a temporada e chegaram a empolgar em suas primeiras atuações, mas não se tornaram incontestáveis. Wesley, por outro lado, foi vendido e liberou uma das vagas no setor ofensivo.

A concorrência da vez é pesada: Memphis Depay. O holandês chegou há duas semanas, já estreou e vive expectativa de ser "o cara" do ataque do Corinthians.

Enquanto não adquire o ritmo ideal para ser titular, o astro vê o paraguaio brilhar: nos último cinco jogos, Romero marcou quatro vezes — em dois destes jogos, saiu do banco de reservas.