Grêmio vence, se afasta do Z4, e Flamengo se complica na briga pelo título

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Grêmio soube ser eficiente e venceu por 3 a 2 o time de reservas do Flamengo, na noite deste domingo. A partida, na Arena, em Porto Alegre, foi válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cristaldo, Braithwaite e Diego Costa marcaram para os donos da casa, Matheus Gonçalves e Felipe Teresa descontaram.

Com o resultado, o Grêmio se distancia do Z4, e o Fla fica longe da briga por título. O tricolor sobe para 12º, com 31 pontos, três acima do Corinthians, que abre a zona. O rubro-negro se mantém em quarto, com 45 pontos. O líder Botafogo tem 56.

O jogo alivia a pressão de um lado e aumenta do outro. O Grêmio vinha de duas partidas sem vencer e respira. O Flamengo completa três jogos sem vitória e chega totalmente pressionado para o jogo da Libertadores.

Os dois times voltam a entrar em campo no meio da semana. O Grêmio faz jogo atrasado contra o Criciúma em casa, na quarta-feira, às 19h. Na quinta, o Flamengo tenta reverter a desvantagem contra o Peñarol pelas quartas de final da Libertadores. O jogo será também às 19h (de Brasília).

O Fla teve vários jovens relacionados para a partida e contou com eles nos dois gols que marcou. Tite decidiu poupar o time titular todo, além de Léo Ortiz, que vem começando alguns jogos. Os 11 jogadores do banco eram da base, além de alguns que iniciaram jogando.

Renato Gaúcho não esteve à beira do gramado. Ele ainda cumpre suspensão e quem comandou a equipe foi o ex-interino do Flamengo Marcelo Salles.

Como foi o jogo

O Flamengo foi melhor durante o primeiro tempo, mesmo com a falta de entrosamento da equipe. Com mais posse e buscando o gol, o rubro-negro pecou principalmente na tomada de decisão para o último passe. Matheus Gonçalves e Alcaraz foram os destaques na primeira etapa. Os dois fizeram grande jogada para empatar a partida. Allan e Carlinhos saíram devendo.

O Grêmio não soube se impor em casa, mas foi eficiente em uma das poucas chegadas. Com falha de Allan, Cristaldo aproveitou para abrir o placar logo cedo. Pouco depois, os donos da casa recuaram todo mundo, inclusive o centroavante Braithwaite. O time até tentou outras chegadas, mas assustou pouco. João Pedro foi quem chegou mais perto com uma bola na trave.

O Flamengo voltou ainda mais dominante, mas o cenário do primeiro tempo se repetiu e logo ficou ainda mais favorável aos donos da casa. Na primeira boa chance que teve, Braithwaite marcou o dele e recolocou o Grêmio na frente. Carlinhos deixou tudo ainda mais complicado ao ser expulso por agressão a Kannemann em lance sem a bola. Na saída do campo, o atacante deu um soco na cabine do VAR. Isso tirou todas as chances do Fla na partida.

Parecia que não, mas a reta final teve emoção. Diego Costa ia garantindo um placar mais elástico pouco depois de entrar, mas Felipe Teresa também marcou praticamente no primeiro toque na bola e colocou o 3 a 2 no placar. Desgastado, o Flamengo sentiu a falta de um centroavante e produziu muito pouco, mas pressionou na reta final quando Tite, enfim, apostou em mudanças com os garotos da base que estavam no banco. Wesley ainda se lesionou e precisou sair. O Grêmio acreditou na experiência para diminuir o ritmo da partida e consolidar o resultado com bastante paciência.

Lances importantes

Chegou. Aos três minutos do primeiro tempo. Matheus Gonçalves cruzou, e Gustavo Martins cortou na primeira trave para salvar.

1x0. Aos 11, Soteldo passou para João Pedro na intermediária. Ele ganhou no duelo com Allan, e Cristaldo apareceu para chutar de fora da área e abrir o placar.

1x1. Aos 24, Alcaraz fez grande lançamento e achou Matheus Gonçalves. O jovem cortou para dentro para sair da marcação de Reinaldo e bateu no cantinho.

Inacreditável. Aos 29, Carlinhos recebeu a bola no campo defensivo e partiu sozinho. Ele carregou até a área e ficou cara a cara com Marchesín. Na finalização, o goleiro salvou com a perna.

Explodiu. Aos 41, João Pedro tirou a marcação de Alcaraz e tentou o chute de fora. A bola beijou o pé da trave.

Salvou. Aos 46, Alcaraz cobrou escanteio, Ayrton Lucas desviou de cabeça, e Marchesín espalmou para salvar o Grêmio.

Apareceu bem. Aos oito minutos do segundo tempo, Soteldo apareceu pelo lado direito, passou por Ayrton Lucas e Alan e cruzou para Monsalve. Ele chapou de direita, mas mandou para fora.

2x1. Aos nove, Villasanti cruzou, Reinaldo finalizou, e Matheus Cunha afastou mal com o pé. Na sobra, Braithwaite colocou para dentro.

3x1. Aos 37, Gustavo Martins acionou Monsalve, que achou Edenilson. O meia cruzou, e Diego Costa apareceu livre para marcar.

3x2. Aos 44, Evertton Araújo fez grande jogada, passou por quatro marcadores e finalizou. Marche defendeu, e Felipe Teresa empurrou para o gol.

Ficha técnica

Grêmio 3 x 2 Flamengo - Brasileirão

Data e hora: 22 de setembro de 2024, às 18h30

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

Cartões amarelos: João Pedro (GRE)

Cartões vermelhos: Carlinhos (FLA)

Gols: Cristaldo (aos 11 minutos do primeiro tempo), Matheus Gonçalves (aos 24 minutos do primeiro tempo), Braithwaite (aos nove minutos do segundo tempo), Felipe Teresa (aos 44 minutos do segundo tempo)

Público/renda: 18.049 presentes / R$ 1.260.953,00

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo (Mayk); Villasanti, Dodi; Cristaldo (Edenílson), Monsalve (Aravena) e Soteldo (Pepê); Braithwaite (Diego Costa). Técnico: Marcelo Salles.

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley (Daniel Sales), David Luiz, Cleiton e Ayrton Lucas; Allan, Evertton Araújo, Lorran (Wallace Yan); Matheus Gonçalves, Alcaraz (Felipe Teresa) e Carlinhos. Técnico: Tite.