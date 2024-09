Substituição errada, ambulância e falha: o enredo do gol do líder Botafogo

Do UOL, em São Paulo

O Botafogo dormiu ainda mais líder do Campeonato Brasileiro após vencer o Fluminense por 1 a 0, dentro do Maracanã, em gol tardio marcado após substituição errada, ambulância em campo e falha de Felipe Melo.

O enredo do gol de Luiz Henrique

O Fluminense empatava por 0 a 0 e viu o panorama se complicar a partir dos 19 minutos da etapa final, quando uma confusão tomou conta do banco de reservas.

O time mandante fez duas substituições, incluindo a saída do meia Lima para a entrada de Ganso — na mesma parada, Kauã Elias substituiu Cano.

O técnico Mano Menezes, no entanto, se irritou ao ver que Lima havia deixado o gramado. Ele gesticulou com o 4° árbitro e, em seguida, gritou "está errado" na direção de seus auxiliares, sinalizando que a troca não era aquela.

O comandante "consertou" a alteração três minutos depois e acionou Nonato no lugar de Martinelli. Ele, inclusive, explicou o motivo da revolta e ressaltou ter solicitado outra mudança à arbitragem.

Eu queria tirar primeiro o Martinelli, que estava mais desgastado e tinha solicitado. A gente ia fazer primeiro a do Martinelli e depois a do Lima Mano Menezes, técnico do Fluminense, em entrevista coletiva

A entrada de Nonato parecia não mudar os rumos da partida... até os 39 minutos, quando o meio-campista precisou deixar o gramado: ele se chocou com Marçal após dividida de cabeça, caiu desacordado e, diante da gravidade, saiu de ambulância.

Felipe Melo substituiu Nonato, falhou e acabou como vilão: o veterano se atrapalhou em uma saída de bola dentro de sua área e foi desarmado por Gregore, que rolou para o ex-Flu Luiz Henrique completar para o gol já nos acréscimos.

Gregore desarmou Felipe Melo e deu assistência para Luiz Henrique nos acréscimos de Botafogo x Fluminense Imagem: Jorge Rodrigues/AGIF

O gol garantiu a vitória ao Botafogo, que disparou no topo com 56 pontos — o Fortaleza também jogou neste sábado (20), ganhou do Bahia e chegou aos 52. O Palmeiras, que iniciou a rodada na vice-liderança, pode alcançar 53 se vencer o Vasco neste domingo.