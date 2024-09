Alavés x Sevilla: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo do Campeonato Espanhol

O Campeonato Espanhol terá sua sexta rodada começando nesta sexta-feira. O Sevilla viaja para enfrentar o Alavés. A partida acontece no Estádio de Mendizorroza, às 16h (de Brasília).

Onde assistir: o duelo será transmitida pela ESPN e Disney+.

Os visitantes mais uma vez não iniciaram bem a La Liga. O Sevilla conquistou seu primeiro triunfo somente na rodada passada. Assim, se encontram na 14ª colocação, com cinco pontos. Agora, a equipe tenta embalar para se aproximar das primeiras posições.

Do outro lado, o Alavés vem em bom momento. Os donos da casa, que venceram duas em cinco oportunidades, estão com sete pontos na nona posição e querem colar no G-4 com uma vitória.

Prováveis escalações:

Alavés: Sivera; Facundo Tenaglia, Aleksandar Sedlar, Abdel Abqar e Manu Sánchez; Ander Guevara, Blanco e Guridi; Toni Martínez, Conechny e Kike García



Técnico: Luis García

Sevilla: Nyland; Ángel Carmona, Marcão e Nianzou Tanguy-Austin; Jesús Navas, Djibril Sow, Gudelj e Adrià Pedrosa; Romero, Peque e Lukebakio



Técnico: Francisco García Pimienta

Arbitragem



A partida será apitada por Javier Alberola Rojas.