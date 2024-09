Com Caio Paulista suspenso, Vanderlan pode voltar a ter chance como titular no Palmeiras

Cria da Academia, o lateral esquerdo Vanderlan pode voltar a ter chance como titular no Palmeiras no duelo contra o Vasco. Caio Paulista, que vinha de sequência no time inicial recebeu cartão vermelho na goleada por 5 a 0 sobre o Criciúma e cumprirá suspensão.

Assim, sem Caio Paulista, Vanderlan é o único lateral esquerdo à disposição. Outra opção para Abel seria subir algum dos garotos da base para ser relacionado à partida. Piquerez, em recuperação de cirurgia no joelho esquerdo, segue fora do time, por enquanto.

Vanderlan foi titular pela última vez no dia 21 de agosto, no empate por 2 a 2 com o Botafogo, que acabou com a eliminação do Verdão nas oitavas de final da Libertadores. Depois disso, o atleta de 22 anos viu Caio Paulista passar na frente e assumir a vaga na lateral.

Depois de ficar dois jogos sem atuar, Vanderlan saiu do banco de reservas nos duelos contra Athletico-PR e Criciúma e atuou por cerca de 46 minutos somando ambos os compromissos. Agora, contra o Vasco, tem a chance de voltar a pintar entre os 11 iniciais e mostrar serviço para acirrar a disputa na posição.

Palmeiras e Vasco se enfrentam no domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16 horas (de Brasília), no Mané Garrinha, em Brasília (DF).